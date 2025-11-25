$42.370.10
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

У Румунії, в повіті Васлуй, 25 листопада виявили російський безпілотник, який порушив її повітряний простір під час атаки рф по Україні. Міністр оборони Іонуц Моштеану повідомив, що дрон був без бойової частини.

На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада

У Румунії, в повіті Васлуй, у вівторок, 25 листопада, виявили російський безпілотник без бойової частини, який залетів у повітряний простір країни під час атаки рф по Україні. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Деталі

Безпілотник виявили на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.

Про це повідомив міністр оборони Іонуц Моштеану з авіабази Міхаїл Когелнічан, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.

Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити

- повідомив Моштяну.

Він сказав, що його щойно повідомили про знахідку і відомі лише попередні деталі – що це десь на території жудця Васлуй і що йдеться про апарат без бойової частини. У зв'язку з цим міністр терміново повертається до Бухареста для координації подальших дій.

Моштяну зазначив, що румунські і німецькі пілоти, яких вночі підняли по тривозі, мали дозвіл уразити безпілотник, але вирішили не стріляти по ньому – попередньо, через значний ризик побічної шкоди.

Міністр додав, що невдовзі Румунія отримає нові спроможності у протиповітряній обороні, які допоможуть краще реагувати на такі ситуації.

Нагадаємо

Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
Eurofighter Typhoon
Бухарест
Румунія
Україна
Молдова