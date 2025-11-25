На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада
Київ • УНН
У Румунії, в повіті Васлуй, 25 листопада виявили російський безпілотник, який порушив її повітряний простір під час атаки рф по Україні. Міністр оборони Іонуц Моштеану повідомив, що дрон був без бойової частини.
Деталі
Безпілотник виявили на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.
Про це повідомив міністр оборони Іонуц Моштеану з авіабази Міхаїл Когелнічан, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.
Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити
Він сказав, що його щойно повідомили про знахідку і відомі лише попередні деталі – що це десь на території жудця Васлуй і що йдеться про апарат без бойової частини. У зв'язку з цим міністр терміново повертається до Бухареста для координації подальших дій.
Моштяну зазначив, що румунські і німецькі пілоти, яких вночі підняли по тривозі, мали дозвіл уразити безпілотник, але вирішили не стріляти по ньому – попередньо, через значний ризик побічної шкоди.
Міністр додав, що невдовзі Румунія отримає нові спроможності у протиповітряній обороні, які допоможуть краще реагувати на такі ситуації.
Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір 25 листопада. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.