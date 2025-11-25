На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада

У Румунії, в повіті Васлуй, у вівторок, 25 листопада, виявили російський безпілотник без бойової частини, який залетів у повітряний простір країни під час атаки рф по Україні. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Безпілотник виявили на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.

Про це повідомив міністр оборони Іонуц Моштеану з авіабази Міхаїл Когелнічан, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.

Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити