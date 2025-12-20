Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет з Польщею - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві дронів і ракет із Польщею. За його словами, в обох країнах є хороші компанії з великим потенціалом щодо цього питання. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ми найбільше говоримо про дрони, тут є великий інтерес – багато європейських програм, які фінансують оборону окремих країн, а також проєкти співпраці з Україною. Ми зацікавлені у спільному виробництві з Польщею - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в обох країнах є "хороші компанії" з великим потенціалом у цих галузях, додавши, що найважливішим було б спільне виробництво безпілотників і ракет.

Нагадаємо

19 грудня Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорили питання безпеки, економіки та історичні питання.