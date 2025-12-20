$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 15939 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 30546 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 23296 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 29539 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 38911 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 30301 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 59414 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 41690 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20613 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Вранці 20 грудня через російські атаки знеструмлено споживачів у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Окупанти також поцілили у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння, постраждалих немає.

Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України

Станом на ранок 20 грудня через російські атаки знеструмлено споживачів в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Окупанти також поцілили у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів

- заявили в Міненерго.

Крім того, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу

- додали в Міністерстві енергетики.

Нагадаємо

Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області. Унаслідок атаки частина міста й окремі населені пункти регіону залишилися без електропостачання.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Миколаївська область
Одеська область
Міністерство енергетики України
Херсонська область
Україна
Миколаїв