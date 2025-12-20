Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України

Станом на ранок 20 грудня через російські атаки знеструмлено споживачів в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Окупанти також поцілили у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.

Крім того, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

