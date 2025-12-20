Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
Вранці 20 грудня через російські атаки знеструмлено споживачів у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Окупанти також поцілили у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння, постраждалих немає.
Станом на ранок 20 грудня через російські атаки знеструмлено споживачів в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Окупанти також поцілили у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. Постраждалих немає.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів
Крім того, в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Нагадаємо
Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області. Унаслідок атаки частина міста й окремі населені пункти регіону залишилися без електропостачання.