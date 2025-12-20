Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
Киев • УНН
Утром 20 декабря из-за российских атак обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Оккупанты также попали в работников одной из теплоэлектростанций приграничья, пострадавших нет.
По состоянию на утро 20 декабря из-за российских атак обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Подробности
Оккупанты также попали в работников одной из теплоэлектростанций приграничья. Пострадавших нет.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов
Кроме того, во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области. В результате атаки часть города и отдельные населенные пункты региона остались без электроснабжения.