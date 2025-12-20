$42.340.00
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Утром 20 декабря из-за российских атак обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Оккупанты также попали в работников одной из теплоэлектростанций приграничья, пострадавших нет.

Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины

По состоянию на утро 20 декабря из-за российских атак обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Оккупанты также попали в работников одной из теплоэлектростанций приграничья. Пострадавших нет.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов

- заявили в Минэнерго.

Кроме того, во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса

- добавили в Министерстве энергетики.

Напомним

Вечером 19 декабря российские войска нанесли удар по Николаеву и области. В результате атаки часть города и отдельные населенные пункты региона остались без электроснабжения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Николаевская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Херсонская область
Украина
Николаев