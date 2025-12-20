росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла
Київ • УНН
Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області, що призвело до відключення електропостачання в частині міста та окремих населених пунктах. Всі необхідні служби працюють на місцях обстрілу.
Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області. Унаслідок атаки частина міста й окремі населені пункти регіону залишилися без електропостачання. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає УНН.
російські терористи атакували Миколаїв. Зафіксовано відключення електроенергії у Миколаєві. А також, за інформацією ОВА, у Миколаївському та Вознеенському районах
За його словами, всі потрібні служби працюють на містах обстрілу.
Нагадаємо
У ніч на 18 грудня військові рф атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська. Через пошкодження було тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.
