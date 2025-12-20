росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла

$42.340.00
19 грудня, 15:48 • 12833 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 24123 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 22456 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 40722 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 31669 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18014 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18719 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14010 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29155 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11702 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 5930 перегляди
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASAPhotoVideo19 грудня, 13:29 • 5120 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України16:27 • 10520 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 9066 перегляди
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27 • 5962 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 40720 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29153 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 38372 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 34022 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 59896 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 9072 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61730 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43524 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41555 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47734 перегляди
росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області, що призвело до відключення електропостачання в частині міста та окремих населених пунктах. Всі необхідні служби працюють на місцях обстрілу.

росіяни атакували Миколаїв: частина міста та області залишилися без світла

Ввечері 19 грудня російські війська завдали удару по Миколаєву та області. Унаслідок атаки частина міста й окремі населені пункти регіону залишилися без електропостачання. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає УНН.

російські терористи атакували Миколаїв. Зафіксовано відключення електроенергії у Миколаєві. А також, за інформацією ОВА, у Миколаївському та Вознеенському районах

- написав Сенкєвич.

За його словами, всі потрібні служби працюють на містах обстрілу.

У ніч на 18 грудня військові рф атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська. Через пошкодження було тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.

Масовані атаки рф ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України - Держенергонагляд15.12.25, 12:53 • 3525 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Вознесенськ
Миколаїв