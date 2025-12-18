росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська у Миколаївській області

$42.180.06
49.670.01
ukenru
20:01 • 7330 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 16439 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 23488 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 41537 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 27595 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 23947 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22120 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22010 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18906 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28409 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маршаллові острови першими у світі платитимуть усім громадянам по 200 доларів щокварталу17 грудня, 14:28 • 8894 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 16054 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 18204 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 19604 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 6522 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 19674 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 18275 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 16112 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 41549 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 39134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Сі Цзіньпін
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 3810 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 6624 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 16704 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 23226 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 57916 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Times
The New York Times
Золото

росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська у Миколаївській області

Київ • УНН

 • 158 перегляди

В ніч на 18 грудня військові рф атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів міста.

росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська у Миколаївській області

У ніч на 18 грудня військові рф вдарили по енергетичній інфраструктурі у Вознесенську. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів. Про це повідомив міський голова Євгеній Величко, передає УНН.

Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють 

- йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

Нагадаємо

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.  

рф атакувала Україну безпілотниками: є пошкодження інфраструктури і постраждалі17.12.25, 23:42 • 878 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вознесенськ
Одеська область