росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Вознесенська у Миколаївській області

У ніч на 18 грудня військові рф вдарили по енергетичній інфраструктурі у Вознесенську. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в одному з мікрорайонів. Про це повідомив міський голова Євгеній Величко, передає УНН.

Вознесенськ! Приліт по енергетичній інфраструктурі. Масштаби пошкоджень уточнюються. Відповідні служби працюють - йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, через пошкодження в енергосистемі вимушено відключено водопостачання на третьому мікрорайоні, у зв’язку із зупинкою очисних споруд.

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.

