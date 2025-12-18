рф атакувала Україну безпілотниками: є пошкодження інфраструктури і постраждалі

Увечері 17 грудня росія атакувала безпілотниками Черкащину, Сумщину, Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є руйнування та постраждалі. Про це інформують начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, начальник Сумської ОВА Олег Григоров, Голова Ради оборони м. Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Дронова атака на обласний центр. Є наслідки для інфраструктури. Усі служби працюють - написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Армія рф також атакувала БпЛА Сумську громаду. Постраждала одна людина.

Цієї ночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА. Попередньо загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала. Їй надають необхідну медичну допомогу - йдеться у дописі начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За його словами, внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.

Крім того, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про атаку на місто ворожих дронів, внаслідок якої є потерпілі. Він зазначив, що через атаку російських БпЛА, є влучання в сектори житлової забудови.

"На зараз двоє поранених - чоловік 58 років та жінка 67 років", - додав він.

Нагадаємо

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.

