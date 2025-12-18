$42.180.06
20:01
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
рф атакувала Україну безпілотниками: є пошкодження інфраструктури і постраждалі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Увечері 17 грудня російські безпілотники атакували Черкащину, Сумщину та Кривий Ріг, спричинивши пошкодження інфраструктури та руйнування. Внаслідок обстрілів є постраждалі, зокрема двоє в Кривому Розі та одна людина на Сумщині.

рф атакувала Україну безпілотниками: є пошкодження інфраструктури і постраждалі

Увечері 17 грудня росія атакувала безпілотниками Черкащину, Сумщину, Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є руйнування та постраждалі. Про це інформують начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, начальник Сумської ОВА Олег Григоров, Голова Ради оборони м. Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.

Дронова атака на обласний центр. Є наслідки для інфраструктури. Усі служби працюють

- написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Армія рф також атакувала БпЛА Сумську громаду. Постраждала одна людина.

Цієї ночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА. Попередньо загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала. Їй надають необхідну медичну допомогу

- йдеться у дописі начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

За його словами, внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.

Крім того, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про атаку на місто ворожих дронів, внаслідок якої є потерпілі. Він зазначив, що через атаку російських БпЛА, є влучання в сектори житлової забудови.

"На зараз двоє поранених - чоловік 58 років та жінка 67 років", - додав він.

Нагадаємо

На Одещині через ворожі атаки на енергоінфраструктуру оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тисяч мешканців області тривалий час залишалися без світла.

Це сигнали не тільки для України: Зеленський заявив, що москва готує 2026-й роком війни17.12.25, 18:07 • 2960 переглядiв

Віта Зеленецька

