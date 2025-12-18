$42.180.06
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 14973 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 22525 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 40240 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 27040 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23744 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21955 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21940 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18854 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28352 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Графики отключений электроэнергии
РФ атаковала Украину беспилотниками: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Вечером 17 декабря российские беспилотники атаковали Черкасскую, Сумскую области и Кривой Рог, вызвав повреждения инфраструктуры и разрушения. В результате обстрелов есть пострадавшие, в том числе двое в Кривом Роге и один человек в Сумской области.

РФ атаковала Украину беспилотниками: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Вечером 17 декабря Россия атаковала беспилотниками Черкасскую, Сумскую области, Кривой Рог. В результате обстрела повреждена инфраструктура, есть разрушения и пострадавшие. Об этом информируют начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, начальник Сумской ОВА Олег Григоров, Председатель Совета обороны г. Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Дроновая атака на областной центр. Есть последствия для инфраструктуры. Все службы работают

- написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Армия РФ также атаковала БпЛА Сумскую общину. Пострадал один человек.

Этой ночью враг атаковал Сумскую общину двумя ударными БпЛА. Предварительно погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь

- говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

По его словам, в результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.

Кроме того, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке на город вражеских дронов, в результате которой есть пострадавшие. Он отметил, что из-за атаки российских БпЛА, есть попадания в секторы жилой застройки.

"На сейчас двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет", - добавил он.

Напомним

В Одесской области из-за вражеских атак на энергоинфраструктуру объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Более 50 тысяч жителей области длительное время оставались без света.

Вита Зеленецкая

Вилкул Александр
Сумская область
Черкасская область
Кривой Рог
Сумы