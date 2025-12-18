РФ атаковала Украину беспилотниками: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Вечером 17 декабря Россия атаковала беспилотниками Черкасскую, Сумскую области, Кривой Рог. В результате обстрела повреждена инфраструктура, есть разрушения и пострадавшие. Об этом информируют начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, начальник Сумской ОВА Олег Григоров, Председатель Совета обороны г. Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Дроновая атака на областной центр. Есть последствия для инфраструктуры. Все службы работают - написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Армия РФ также атаковала БпЛА Сумскую общину. Пострадал один человек.

Этой ночью враг атаковал Сумскую общину двумя ударными БпЛА. Предварительно погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь - говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

По его словам, в результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.

Кроме того, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об атаке на город вражеских дронов, в результате которой есть пострадавшие. Он отметил, что из-за атаки российских БпЛА, есть попадания в секторы жилой застройки.

"На сейчас двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет", - добавил он.

