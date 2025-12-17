Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что Москва готовит 2026-й годом войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня были "из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны", а также подчеркнул, что "это сигналы не только" для Украины, передает УНН.

Сегодня мы услышали из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что россия якобы хочет закончить войну - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что из россии звучат совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии.

Надо это настроение россии видеть и реагировать на него. А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи россией нашей земли. А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в россии может когда-то назвать своими якобы "историческими землями". - добавил Президент.

По его словам, нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и "сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была".

