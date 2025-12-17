Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что Москва готовит 2026-й годом войны

$42.180.06
15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15
Антониу Кошта
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Бельгия
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42
Техника
Фильм
Отопление
Time (журнал)
Противопехотная мина

Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что Москва готовит 2026-й годом войны

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит следующий год как год войны, и это сигналы не только для Украины. Он подчеркнул необходимость реагирования партнеров, в частности США, на эту риторику, которая подрывает дипломатию.

Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что Москва готовит 2026-й годом войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня были "из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны", а также подчеркнул, что "это сигналы не только" для Украины, передает УНН.

Сегодня мы услышали из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что россия якобы хочет закончить войну 

- заявил Зеленский.

российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД17.12.25, 15:11 • 1778 просмотров

Он подчеркнул, что из россии звучат совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии.

Надо это настроение россии видеть и реагировать на него. А когда у них именно такое настроение, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи россией нашей земли. А дальше – другие страны в Европе, которые кто-то там в россии может когда-то назвать своими якобы "историческими землями".

- добавил Президент.

Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу17.12.25, 13:11 • 2602 просмотра

По его словам, нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и "сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была".

Путин назвал европейских лидеров "подсвинками" и заявил, что РФ достигнет военных целей силой или дипломатически17.12.25, 16:39 • 1818 просмотров

Нужны решения по безопасности, нужны финансовые решения, в частности по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу на достижение безопасности 

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
