российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1468 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 9778 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 10234 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 10992 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13717 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17696 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16347 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26912 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45555 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37612 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 18750 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 22604 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 12134 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20699 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 6182 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 9778 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20829 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 38409 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 52690 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 54270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 1572 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 12249 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53026 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70286 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69735 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Старлинк

российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД

Киев • УНН

 • 30 просмотра

министр обороны рф белоусов распространяет ложную информацию о контроле оккупационных войск над Купянском. Большая часть города находится под контролем ВСУ, которые продолжают зачистку от россиян.

российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД
путин и герасимов

Министр обороны РФ Белоусов продолжает распространять ложную информацию о якобы контроле оккупационных войск над Купянском. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на самом деле большая часть города находится под контролем Сил обороны Украины, которые сейчас продолжают зачистку населенного пункта от россиян, пишет УНН.

Подробности

Системная ложь в Кремле, начатая Герасимовым, свидетельствует о попытках военного командования скрыть поражения и сохранить свои должности. Не исключено, что сам российский диктатор верит этим отчетам, находясь в информационном вакууме, созданном собственным окружением.

АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города15.12.25, 22:52 • 9540 просмотров

Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше 

– подчеркнул Коваленко.

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине17.12.25, 15:03 • 214 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Украина
Купянск