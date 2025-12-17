российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД

путин и герасимов

Министр обороны РФ Белоусов продолжает распространять ложную информацию о якобы контроле оккупационных войск над Купянском. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на самом деле большая часть города находится под контролем Сил обороны Украины, которые сейчас продолжают зачистку населенного пункта от россиян, пишет УНН.

Подробности

Системная ложь в Кремле, начатая Герасимовым, свидетельствует о попытках военного командования скрыть поражения и сохранить свои должности. Не исключено, что сам российский диктатор верит этим отчетам, находясь в информационном вакууме, созданном собственным окружением.

АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города

Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше – подчеркнул Коваленко.

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине