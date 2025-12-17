российское военное руководство продолжает лгать путину о реальной ситуации в Купянске – ЦПД
министр обороны рф белоусов распространяет ложную информацию о контроле оккупационных войск над Купянском. Большая часть города находится под контролем ВСУ, которые продолжают зачистку от россиян.
Министр обороны РФ Белоусов продолжает распространять ложную информацию о якобы контроле оккупационных войск над Купянском. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, на самом деле большая часть города находится под контролем Сил обороны Украины, которые сейчас продолжают зачистку населенного пункта от россиян, пишет УНН.
Системная ложь в Кремле, начатая Герасимовым, свидетельствует о попытках военного командования скрыть поражения и сохранить свои должности. Не исключено, что сам российский диктатор верит этим отчетам, находясь в информационном вакууме, созданном собственным окружением.
Связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее желанием элит и окружения Путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Правда, и сам Путин хочет воевать дальше
