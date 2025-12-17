путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине

российский диктатор владимир путин во время выступления на коллегии министерства обороны выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. В частности, он снова говорил о "причинах войны", а также о ситуации на линии фронта, в частности в Купянске, сообщает УНН.

Детали

Во время выступления путин заявил, что российская армия в 2025 году захватила более 300 населенных пунктов. Оккупацию он традиционно назвал "освобождением".

Также путин снова заявил, "что не россия начала войну в 2022 году, а Запад".

В то же время министр обороны рф андрей белоусов выдал лживое заявление о том, что город Купянск на Харьковщине уже якобы захвачен российскими войсками.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян. Он добавил, что российские военные чиновники - от герасимова, который первым солгал о контроле города, до белоусова - продолжают лгать при самом же путине.

Не исключаю, что и сам старый фашист верит их отчетам исключительно - заявил Коваленко.

По его словам, связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее желанием элит и окружения путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Одновременно сам путин также хочет продолжения войны, уточнил Коваленко.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.