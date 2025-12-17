путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1142 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 8398 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 9590 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 10557 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13350 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17515 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16223 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26845 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45487 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37523 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 18447 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 22288 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11721 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20105 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 5690 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 8398 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20277 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 38122 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 52380 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 1262 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11851 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52894 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70155 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69601 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Старлинк

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине

Киев • УНН

 • 8 просмотра

владимир путин утверждал, что российская армия захватила более 300 населенных пунктов в 2025 году, и обвинил Запад в начале войны. андрей белоусов заявил, что рф якобы захватила Купянск, тогда как в Украине это опровергли.

путин и белоусов выступили с рядом лживых заявлений относительно ситуации в Купянске и войны в Украине

российский диктатор владимир путин во время выступления на коллегии министерства обороны выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. В частности, он снова говорил о "причинах войны", а также о ситуации на линии фронта, в частности в Купянске, сообщает УНН.

Детали

Во время выступления путин заявил, что российская армия в 2025 году захватила более 300 населенных пунктов. Оккупацию он традиционно назвал "освобождением".

Также путин снова заявил, "что не россия начала войну в 2022 году, а Запад".

В то же время министр обороны рф андрей белоусов выдал лживое заявление о том, что город Купянск на Харьковщине уже якобы захвачен российскими войсками.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян. Он добавил, что российские военные чиновники - от герасимова, который первым солгал о контроле города, до белоусова - продолжают лгать при самом же путине.

Не исключаю, что и сам старый фашист верит их отчетам исключительно

- заявил Коваленко.

По его словам, связывать такие действия можно не только со страхом поплатиться за поражения должностями, а скорее желанием элит и окружения путина продолжить войну любой ценой, поэтому они и рассказывают ему о победах. Одновременно сам путин также хочет продолжения войны, уточнил Коваленко.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Александр Сырский
Украина
Купянск