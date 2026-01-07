Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

Любые политические изменения в чувствительных сферах, особенно во время войны, не должны ослаблять обороноспособность государства. Отставка Василия Малюка объективно ее ослабляет. В то же время предпринята попытка подстраховаться – через сохранение в СБУ наиболее сильных и опытных специалистов. Об этом в комментарии Украинским Новостям сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, передает УНН.

Билецкий был среди военных, которые призывали сохранить Василия Малюка на посту. "С Малюком из системы выходят его заместители, что создает риск потери управленческой преемственности и непрерывности операционной работы. Для воюющей страны – это вызов. Сохранение преемственности критически важно", – сказал Билецкий.

Сегодня в зоне ответственности СБУ – война и контрразведка во всех ее проявлениях. Военная составляющая – это стратегические глубокие удары по противнику (по тылам, танкерам, нефтепереработке, "теневому флоту") и операции непосредственно на линии фронта.

Билецкий добавил, что главное профессиональное ядро службы – коллектив, который разрабатывал и реализовывал наиболее резонансные и эффективные спецоперации, – сохраняется. Новоназначенный врио главы СБУ Евгений Хмара был правой рукой Малюка именно в военном направлении.

"Он непосредственно разрабатывал и руководил знаковыми военными операциями. Формирование спецподразделения "Альфа" в его нынешнем виде также в значительной степени его заслуга. Отдельно стоит упомянуть и о значительной роли в операции на острове Змеиный, боях за Северодонецк и Лисичанск. Список можно продолжать долго", – сказал комкор.

Билецкий также положительно оценил назначение Александра Поклада первым заместителем главы СБУ. Он назвал это решение направленным на сохранение высокой профессиональной планки по линии контрразведки. Например, именно Поклад в апреле 2022 года руководил операцией по задержанию Виктора Медведчука. Разрабатывал и воплощал операции по ликвидации высокопоставленных российских военных, занимался выявлением и задержанием топ-агентуры – как в политических кругах, так и внутри службы и других силовых структурах.

На его счету громкие разоблачения российских агентов: генерала СБУ Шайтанова, полковников УГО; арест завербованного Россией директора Павлоградского химзавода, который поставил сотни тысяч непригодных боеприпасов в ВСУ. Поклад также занимался венгерской агентурой в Украине и предотвратил серию терактов в торговых центрах.

"Насколько новая команда окажется успешной, покажет время. Впрочем, принципиально важно, что ключевые фигуры, стоявшие за знаковыми операциями, остались в системе и даже получили повышение", – добавил генерал.