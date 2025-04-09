российские пропагандисты распространяют ложную информацию о «медицинских экспериментах над детьми» в Лисичанске. ЦПД опровергает эти заявления и объясняет, что это очередная попытка рф оправдать войну против Украины.
Евгений Дьордяй, офицер ВСУ и сотрудник МХП, поделился опытом поддержки военных через программу «МХП Поруч». Компания оказывает комплексную помощь 2,5 тыс военнослужащих и их семьям в 13 областях Украины.
На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.
Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта и сбрасывают бомбы с дронов на мирных жителей. В Перевальске местным отказывают в медицинской помощи, предоставляя ее только военным РФ.
На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет образовать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.
Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.
Оккупанты усилили проверки мужчин на Луганщине из-за осеннего призыва в ВС РФ. На трассах останавливают транспорт, требуя военный билет с обновленной отметкой об учете.
Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.
Оккупационные власти "ЛНР" подписали соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" в космической сфере. Луганская ОВА напоминает, что на оккупированной территории отсутствуют необходимые ресурсы и инфраструктура для космической деятельности.
Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.
В оккупированном Лисичанске выставляют счета за электроэнергию с учетом задолженности до оккупации. Жителям угрожают отключениями, если они не оплатят долги.
Председатель Луганской ОГА сообщил об ожесточенных боях неподалеку от Невского и Макеевки. Все атаки врага отбиты, но ситуация остается опасной, проводится эвакуация населения.
В оккупированном Лисичанске с 1 августа приостановлено обслуживание автобусных маршрутов из-за отсутствия горюче-смазочных материалов. Оккупанты вынуждены экономить на так называемой 'лнр' из-за дефицита горючего в России.
С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.
В Лисичанске из-за отсутствия связи выдают бумажные талоны в пенсионный фонд РФ. Рассмотрение документов может длиться до года, повторные обращения не ускоряют процесс.
Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.
В июне 2024 года по меньшей мере 146 гражданских лиц погибли и 672 получили ранения в результате российских атак в Украине, большинство жертв приходится на Донецкую и Харьковскую области.
Ситуация с водоснабжением на оккупированных территориях Луганской области остается критической, особенно острой является ситуация в Лисичанске, где оккупационная власть обещает восстановить три фильтровальные станции и систему водоснабжения, но за 5 месяцев только демонтировала оборудование, оставив такие районы, как Лутугинский, без воды уже больше недели.
В оккупированной Луганской области наблюдается острая нехватка врачей - вакантными остаются более 1 500 врачебных должностей, а в Лутугинском районе из-за ремонтных работ люди уже второй день остаются без воды.
российские войска обстреляли прифронтовое село Невское в Луганской области из "Градов", ствольной артиллерии и минометов.
Большая часть Лисичанска на Луганщине остается без водоснабжения, в то время как российские военные мародерствуют в оккупированной Кременной, а украинские военные сдерживают врага в Белогоровке на фоне напряженной ситуации.
В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.
российские войска обстреляли из танка село Невское в Луганской области, разрушив шесть домов, восстановление жилья в Лисичанске ведется за собственные средства жителей, а новые инвесторы не выплачивают уволенным шахтерам в "лнр" деньги, которые им задолжали.
В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.
В Луганской области Вооруженные силы Украины не допустили потери позиций, на отдельных участках и улучшили тактическое положение.
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.
В оккупированном Лисичанске российский солдат из подразделения "шторм зет" убил двух местных жителей, а молодежь из так называемой "Луганской народной республики" на государственном уровне обучают распространять российскую пропаганду.
российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.
Во Всемирный день распространения информации об аутизме украинская благотворительная организация привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети с расстройствами аутистического спектра, а также к важности предоставления им реабилитации и поддержки для улучшения их когнитивных навыков и качества жизни.
41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.