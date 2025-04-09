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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28532 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет образовать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.

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Общество • 5 октября, 07:32 • 44895 просмотра

На ВОТ Луганщины усилены проверки мужчин в связи с объявленным кремлем призывом

Оккупанты усилили проверки мужчин на Луганщине из-за осеннего призыва в ВС РФ. На трассах останавливают транспорт, требуя военный билет с обновленной отметкой об учете.

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Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки

Забеги с препятствиями "Kordon Race" прошли во Львове: собрали средства для инклюзивной спортивной площадки.

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"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

Оккупационные власти "ЛНР" подписали соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" в космической сфере. Луганская ОВА напоминает, что на оккупированной территории отсутствуют необходимые ресурсы и инфраструктура для космической деятельности.

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Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.

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С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.

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Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.

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В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.

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Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

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российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.

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Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством

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Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА

41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.

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