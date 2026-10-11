Украинские военные поразили ремонтное подразделение и склады оккупантов на оккупированном Донбассе
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили ремонтное подразделение, склады и места сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.
Украинские военные поразили ремонтное подразделение, склады и места сосредоточения живой силы противника на временно оккупированных территориях Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Вчера и в ночь на 11 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли поражение ряду военных объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.
В районе Чистяково Донецкой области поражено ремонтное подразделение российской армии. Кроме того, в районах Макеевки в Донецкой области и Городища Луганской области нанесено поражение складам материально-технических средств противника
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В то же время, по данным Генштаба, украинские воины поразили места сосредоточения живой силы российских оккупантов в районах Пурдовки, Лисичанска и Ирмино в Луганской области.
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