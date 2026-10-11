Українські військові уразили ремонтний підрозділ і склади окупантів на окупованому Донбасі
Київ • УНН
Сили оборони України уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження російських військ на окупованих територіях.
Українські військові уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Вчора та у ніч на 11 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України.
У районі Чистякового Донецької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, у районах Макіївки на Донеччині та Городища Луганської області завдано ураження по складах матеріально-технічних засобів противника
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Водночас, за даними Генштабу, українські воїни уразили місця зосередження живої сили російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.
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