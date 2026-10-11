Українські військові уразили ремонтний підрозділ і склади окупантів на окупованому Донбасі

Українські військові уразили ремонтний підрозділ, склади та місця зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях України, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

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Вчора та у ніч на 11 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

У районі Чистякового Донецької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, у районах Макіївки на Донеччині та Городища Луганської області завдано ураження по складах матеріально-технічних засобів противника - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за даними Генштабу, українські воїни уразили місця зосередження живої сили російських окупантів у районах Пурдівки, Лисичанська та Ірміно на Луганщині.

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