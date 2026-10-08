Сили оборони уразили ворожі місця запуску БПЛА, пункти управління та ретранслятор Mesh-мережі
Київ • УНН
Українські військові уразили базу ударних дронів, ретранслятор Mesh-мережі, пункти управління та склади окупантів.
7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України
Крім того, у Чорному морі уражено ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські воїни завдали ураження пунктам управління противника.
Також у районі Очеретиного уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупантів. У районі Верхньоосикового Донецької області уражено польовий артилерійський склад російської армії. Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває
Нагадаємо
За добу 6 жовтня російські війська втратили 1 690 людей. Загальні втрати армії рф від початку вторгнення сягнули близько 1 545 950 осіб.