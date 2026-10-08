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Техніка

Сили оборони уразили ворожі місця запуску БПЛА, пункти управління та ретранслятор Mesh-мережі

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Українські військові уразили базу ударних дронів, ретранслятор Mesh-мережі, пункти управління та склади окупантів.

Сили оборони уразили ворожі місця запуску БПЛА, пункти управління та ретранслятор Mesh-мережі

7 жовтня та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА противника. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України

- йдеться у дописі.

Крім того, у Чорному морі уражено ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів. У районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські воїни завдали ураження пунктам управління противника.

Також у районі Очеретиного уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупантів. У районі Верхньоосикового Донецької області уражено польовий артилерійський склад російської армії. Робота по ключових військових цілях російських агресорів триває

- зазначають у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 6 жовтня російські війська втратили 1 690 людей. Загальні втрати армії рф від початку вторгнення сягнули близько 1 545 950 осіб.

Алла Кіосак

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