Мінус 1 690 військових до дня народження: Генштаб привітав путіна з 74-річчям
Київ • УНН
За добу 6 жовтня російські війська втратили 1 690 військових. Загальні втрати армії рф від початку вторгнення сягнули близько 1 545 950 осіб.
Протягом доби 6 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 690 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 545 950 осіб.
"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе - до звалища історії", - резюмували у Генштабі.
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