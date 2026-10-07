Мінус 1 690 військових до дня народження: Генштаб привітав путіна з 74-річчям

Протягом доби 6 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 690 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 545 950 осіб.

"Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе - до звалища історії", - резюмували у Генштабі.

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