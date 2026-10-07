Минус 1 690 военных ко дню рождения: Генштаб поздравил путина с 74-летием

В течение суток 6 октября противник потерял в войне в Украине 1 690 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 545 950 человек.

"Развязав крупнейшую войну на континенте со времен Второй мировой войны, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя — к свалке истории", — резюмировали в Генштабе.

Напомним

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила ее в бои за Константиновку.

ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории