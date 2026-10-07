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Минус 1 690 военных ко дню рождения: Генштаб поздравил путина с 74-летием

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

За сутки 6 октября российские войска потеряли 1 690 военнослужащих. Общие потери армии рф с начала вторжения достигли около 1 545 950 человек.

Минус 1 690 военных ко дню рождения: Генштаб поздравил путина с 74-летием

В течение суток 6 октября противник потерял в войне в Украине 1 690 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 545 950 человек.

"Развязав крупнейшую войну на континенте со времен Второй мировой войны, российский диктатор с каждым новым годом подводит свою страну ближе к пропасти, а себя — к свалке истории", — резюмировали в Генштабе.

Напомним

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила ее в бои за Константиновку.

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