Силы обороны поразили вражеские места запуска БПЛА, пункты управления и ретранслятор Mesh-сети
Киев • УНН
Украинские военнослужащие поразили базу ударных дронов, ретранслятор Mesh-сети, пункты управления и склады оккупантов.
7 октября и в ночь на 8 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника. Систематическое поражение таких объектов направлено на уменьшение возможностей российского агрессора наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины
Кроме того, в Черном море поражен ретранслятор Mesh-сети российских подразделений. В районах Придорожного Луганской области и Очеретино в Донецкой области украинские воины поразили пункты управления противника.
Также в районе Очеретино поражен склад материально-технических средств российских оккупантов. В районе Верхнеосикового Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад российской армии. Работа по ключевым военным целям российских агрессоров продолжается
Напомним
За сутки 6 октября российские войска потеряли 1 690 человек. Общие потери армии рф с начала вторжения достигли около 1 545 950 человек.