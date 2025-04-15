Лисичанськ

російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про "медичні експерименти над дітьми" в Лисичанську. ЦПД спростовує ці заяви та пояснює, що це чергова спроба рф виправдати війну проти України.
Євген Дьордяй, офіцер ЗСУ та співробітник МХП, поділився досвідом підтримки військових через програму "МХП Поруч". Компанія надає комплексну допомогу 2,5 тис військовослужбовців та їхнім родинам у 13 областях України.
На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.
Російські війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та скидають бомби з дронів на мирних жителів. У Перевальську місцевим відмовляють у медичній допомозі, надаючи її лише військовим РФ.
На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.
Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.
Окупанти посилили перевірки чоловіків на Луганщині через осінній призов у зс рф. На трасах зупиняють транспорт, вимагаючи військовий квиток з оновленою позначкою про облік.
Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.
Окупаційна влада "ЛНР" підписала угоду про співпрацю з "Роскосмосом" у космічній сфері. Луганська ОВА нагадує, що на окупованій території відсутні необхідні ресурси та інфраструктура для космічної діяльності.
Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.
В окупованому Лисичанську виставляють рахунки за електроенергію з урахуванням заборгованості до окупації. Жителям погрожують відключеннями, якщо вони не сплатять борги.
Голова Луганської ОВА повідомив про запеклі бої неподалік Невського та Макіївки. Всі атаки ворога відбито, але ситуація залишається небезпечною, проводиться евакуація населення.
В окупованому Лисичанську з 1 серпня призупинено обслуговування автобусних маршрутів через відсутність пально-мастильних матеріалів. Окупанти змушені економити на так званій "лнр" через дефіцит пального в росії.
З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.
У Лисичанську через відсутність зв'язку видають паперові талони до пенсійного фонду РФ. Розгляд документів може тривати до року, повторні звернення не прискорюють процес.
Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.
У червні 2024 року щонайменше 146 цивільних осіб загинули та 672 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні, більшість жертв припадає на Донецьку та Харківську області.
Ситуація з водопостачанням на окупованих територіях Луганської області залишається критичною, особливо гострою є ситуація в Лисичанську, де окупаційна влада обіцяє відновити три фільтрувальні станції та систему водопостачання, але за 5 місяців лише демонтувала обладнання, залишивши такі райони, як Лутугинський, без води вже більше тижня.
В окупованій Луганській області спостерігається гостра нестача лікарів - вакантними залишаються понад 1 500 лікарських посад, а в Лутугинському районі через ремонтні роботи люди вже другий день залишаються без води.
російські війська обстріляли прифронтове село Невське в Луганській області з "Градів", ствольної артилерії та мінометів.
Більша частина Лисичанська на Луганщині залишається без водопостачання, в той час як російські військові мародерствують в окупованій Кремінній, а українські військові стримують ворога в Білогорівці на тлі напруженої ситуації.
В окупованих містах Луганської області школярам нав'язують пропагандистську виставку, яка зображує викривлену реальність про російське вторгнення в Україну.
російські війська обстріляли з танка село Невське в Луганській області, зруйнувавши шість будинків, відновлення житла в Лисичанську ведеться за власні кошти мешканців, а нові інвестори не виплачують звільненим шахтарям в "лнр" гроші, які їм заборгували.
У Невському та Новолюбівці сталися вибухи, що спричинили руйнування, в той час як росіяни продовжують наступати на трьох напрямках у Луганській області.
У Луганській області Збройні сили України не допустили втрати позицій, на окремих ділянках і покращили тактичне положення.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.
В окупованому Лисичанську російський солдат з підрозділу "шторм зет" вбив двох місцевих мешканців, а молодь з так званої "Луганської народної республіки" на державному рівні навчають поширювати російську пропаганду.
російський агент, який понад рік служив у прикордонному підрозділі на Закарпатті та передавав інформацію російським спецслужбам, постане перед судом за державну зраду та дезертирство.
У Всесвітній день поширення інформації про аутизм українська благодійна організація привертає увагу до проблем, з якими стикаються діти з розладами аутистичного спектру, а також до важливості надання їм реабілітації та підтримки для покращення їхніх когнітивних навичок та якості життя.
41-річний командир штурмового полку "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув під час російського ракетного удару по Одесі.