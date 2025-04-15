Лисичанськ

Сьогодні Всесвітній день поширення знань про аутизм: скільки дітей в Україні страждають на цей розлад

У Всесвітній день поширення інформації про аутизм українська благодійна організація привертає увагу до проблем, з якими стикаються діти з розладами аутистичного спектру, а також до важливості надання їм реабілітації та підтримки для покращення їхніх когнітивних навичок та якості життя.