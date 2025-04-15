Лисичанськ

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 414 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26630 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Пропагандисти рф поширюють черговий фейк про "біолабораторії в Україні" - ЦПД

російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про "медичні експерименти над дітьми" в Лисичанську. ЦПД спростовує ці заяви та пояснює, що це чергова спроба рф виправдати війну проти України.

Суспільство • 3 березня, 08:11 • 31965 перегляди

Якщо військовий буде знати, що в його сім'ї все добре, то і в нього буде все добре - офіцер Дьордяй

Євген Дьордяй, офіцер ЗСУ та співробітник МХП, поділився досвідом підтримки військових через програму "МХП Поруч". Компанія надає комплексну допомогу 2,5 тис військовослужбовців та їхнім родинам у 13 областях України.

Суспільство • 5 грудня, 08:29 • 15211 перегляди

Луганщина: окупанти ретельно перевіряють чоловіків на в’їзді до Сіверськодонецька, через відсутність зв’язку неможливо викликати "швидку" в Лисичанську

На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.

Суспільство • 15 жовтня, 06:29 • 14924 перегляди

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

Російські війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та скидають бомби з дронів на мирних жителів. У Перевальську місцевим відмовляють у медичній допомозі, надаючи її лише військовим РФ.

Суспільство • 8 жовтня, 10:16 • 11711 перегляди

На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.

Війна • 7 жовтня, 12:03 • 11767 перегляди

Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

Суспільство • 5 жовтня, 07:32 • 44899 перегляди

На ТОТ Луганщини посилено перевірки чоловіків у зв’язку з оголошеним кремлем призовом

Окупанти посилили перевірки чоловіків на Луганщині через осінній призов у зс рф. На трасах зупиняють транспорт, вимагаючи військовий квиток з оновленою позначкою про облік.

Суспільство • 2 жовтня, 08:53 • 14114 перегляди

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика

Забіги з перешкодами "Kordon Race" пройшли у Львові: зібрали кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 12:58 • 42811 перегляди

"Борознять простори Всесвіту": у так званій "лнр" зібралися розвивати космічну галузь

Окупаційна влада "ЛНР" підписала угоду про співпрацю з "Роскосмосом" у космічній сфері. Луганська ОВА нагадує, що на окупованій території відсутні необхідні ресурси та інфраструктура для космічної діяльності.

Суспільство • 16 серпня, 08:33 • 30979 перегляди

Окупований Сєвєродонецьк не буде забезпечено новими шкільними підручниками – ОВА

Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.

Суспільство • 14 серпня, 08:03 • 29283 перегляди

Жителів Лисичанська змушують сплачувати рахунки заборгованості, яка виникла ще до окупації – Луганська ОВА

В окупованому Лисичанську виставляють рахунки за електроенергію з урахуванням заборгованості до окупації. Жителям погрожують відключеннями, якщо вони не сплатять борги.

Суспільство • 14 серпня, 07:51 • 90852 перегляди

Неподалік Невського та Макіївки точаться запеклі бої - Лисогор

Голова Луганської ОВА повідомив про запеклі бої неподалік Невського та Макіївки. Всі атаки ворога відбито, але ситуація залишається небезпечною, проводиться евакуація населення.

Суспільство • 5 серпня, 07:09 • 24884 перегляди

В окупованому Лисичанську не вистачає пального, призупинено обслуговування автобусних маршрутів

В окупованому Лисичанську з 1 серпня призупинено обслуговування автобусних маршрутів через відсутність пально-мастильних матеріалів. Окупанти змушені економити на так званій "лнр" через дефіцит пального в росії.

Суспільство • 1 серпня, 08:21 • 21093 перегляди

На Луганщині евакуювали ще одну жінку, на окупованих територіях за спробу скористатися мобільним зв'язком забирають "на підвал" - ОВА

З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.

Суспільство • 29 липня, 08:13 • 31809 перегляди

Талони замість електронної черги: мешканці ТОТ Луганщини очікують місяцями відповідь від пенсійного фонду рф - Луганська ОВА

У Лисичанську через відсутність зв'язку видають паперові талони до пенсійного фонду РФ. Розгляд документів може тривати до року, повторні звернення не прискорюють процес.

Суспільство • 24 липня, 08:15 • 22046 перегляди

Дешевше, ніж гастролери з рф: студентів вишів "лнр" відправлять відновлювати Лисичанськ та Рубіжне – Луганська ОВА

Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.

Суспільство • 17 липня, 09:31 • 54892 перегляди

У червні від російських атак в Україні загинуло щонайменше 146 цивільних, ще 672 поранено - ООН

У червні 2024 року щонайменше 146 цивільних осіб загинули та 672 отримали поранення внаслідок російських атак в Україні, більшість жертв припадає на Донецьку та Харківську області.

Суспільство • 11 липня, 12:57 • 19154 перегляди

Ситуація з водопостачанням на ТОТ Луганщини – критична

Ситуація з водопостачанням на окупованих територіях Луганської області залишається критичною, особливо гострою є ситуація в Лисичанську, де окупаційна влада обіцяє відновити три фільтрувальні станції та систему водопостачання, але за 5 місяців лише демонтувала обладнання, залишивши такі райони, як Лутугинський, без води вже більше тижня.

Суспільство • 10 липня, 07:32 • 17412 перегляди

На окупованій Луганщині гострий дефіцит лікарів, у Лутугинському районі люди дві доби без води

В окупованій Луганській області спостерігається гостра нестача лікарів - вакантними залишаються понад 1 500 лікарських посад, а в Лутугинському районі через ремонтні роботи люди вже другий день залишаються без води.

Суспільство • 4 липня, 08:07 • 28352 перегляди

Війська рф зі ствольної артилерії і мінометів обстріляли Невське на Луганщині - ОВА

російські війська обстріляли прифронтове село Невське в Луганській області з "Градів", ствольної артилерії та мінометів.

Війна • 19 червня, 07:22 • 23248 перегляди

Більша частина Лисичанська на Луганщині залишається без води - ОВА

Більша частина Лисичанська на Луганщині залишається без водопостачання, в той час як російські військові мародерствують в окупованій Кремінній, а українські військові стримують ворога в Білогорівці на тлі напруженої ситуації.

Суспільство • 29 травня, 06:40 • 43781 перегляди

На ТОТ Луганщини школярів примусово водять дивитися пропагандистську експозицію вторгнення зс рф – ОВА

В окупованих містах Луганської області школярам нав'язують пропагандистську виставку, яка зображує викривлену реальність про російське вторгнення в Україну.

Суспільство • 21 травня, 07:41 • 20125 перегляди

Війська рф обстріляли із танка Невське на Луганщині, зруйновано шість будинків - ОВА

російські війська обстріляли з танка село Невське в Луганській області, зруйнувавши шість будинків, відновлення житла в Лисичанську ведеться за власні кошти мешканців, а нові інвестори не виплачують звільненим шахтарям в "лнр" гроші, які їм заборгували.

Війна • 17 травня, 07:00 • 24695 перегляди

У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи, росіяни продовжують штурми на трьох напрямках на Луганщині - ОВА

У Невському та Новолюбівці сталися вибухи, що спричинили руйнування, в той час як росіяни продовжують наступати на трьох напрямках у Луганській області.

Війна • 16 травня, 06:39 • 24319 перегляди

Сили оборони на окремих ділянках Лиманського напрямку покращили тактичне положення - Лисогор

У Луганській області Збройні сили України не допустили втрати позицій, на окремих ділянках і покращили тактичне положення.

Війна • 14 травня, 06:42 • 17261 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди

В окупованому Лисичанську військовий рф вбив двох місцевих цивільних - ОДА

В окупованому Лисичанську російський солдат з підрозділу "шторм зет" вбив двох місцевих мешканців, а молодь з так званої "Луганської народної республіки" на державному рівні навчають поширювати російську пропаганду.

Війна • 18 квітня, 07:11 • 26037 перегляди

Передавав дані російським спецслужбам: агент рф, який понад рік служив на Закарпатті, постане перед судом

російський агент, який понад рік служив у прикордонному підрозділі на Закарпатті та передавав інформацію російським спецслужбам, постане перед судом за державну зраду та дезертирство.

Війна • 15 квітня, 09:08 • 28456 перегляди

Сьогодні Всесвітній день поширення знань про аутизм: скільки дітей в Україні страждають на цей розлад

У Всесвітній день поширення інформації про аутизм українська благодійна організація привертає увагу до проблем, з якими стикаються діти з розладами аутистичного спектру, а також до важливості надання їм реабілітації та підтримки для покращення їхніх когнітивних навичок та якості життя.

Здоров'я • 2 квітня, 04:05 • 25617 перегляди

Командир полку з бригади "Лють" Олександр Гостіщев загинув під час ракетного обстрілу Одеси - голова ОВА

41-річний командир штурмового полку "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув під час російського ракетного удару по Одесі.

Війна • 15 березня, 16:56 • 37917 перегляди