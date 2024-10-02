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На ТОТ Луганщини посилено перевірки чоловіків у зв’язку з оголошеним кремлем призовом

На ТОТ Луганщини посилено перевірки чоловіків у зв’язку з оголошеним кремлем призовом

Київ • УНН

 • 14101 перегляди

Окупанти посилили перевірки чоловіків на Луганщині через осінній призов у зс рф. На трасах зупиняють транспорт, вимагаючи військовий квиток з оновленою позначкою про облік.

На окупованих територіях Луганської області України, загарбники посилили перевірки чоловіків; у так званому "лнр" готуються до примусової мобілізації.

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Луганська обласна державна адміністрація.

За даними ОВА, на окупованих територіях Луганщини вже розпочалися посилені перевірки чоловіків.

Йдеться про звичайне узаконення примусової мобілізації через осінній призов зс рф з 1 жовтня, що було оголошено кремлем.

На трасах навколо Луганська зупиняють кожну автівку чи автобус, вимагаючи пред’явити військовий квиток із оновленою позначкою про облік. Її відсутність означає подорож до військкомату. А в гіршому випадку – ще й початок процедури позбавлення громадянства рф. Потім – фронт.

– інформує Луганська обласна державна адміністрація.

Нагадаємо

УНН передавав, що жителі окупованого Лисичанська радіють доступу до технічної води через зруйновану систему водопостачання. У захопленому Сіверськодонецьку скаржаться на низьку якість медичних послуг та брак вузьких спеціалістів.

Неспроможність окупаційної влади локалізувати пожежу: на ТОТ Луганщини люди вимушені покинути палаючі домівки30.09.24, 12:50 • 18780 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
lysychanskЛисичанськ
sievierodonetskСєвєродонецьк
ukrainaУкраїна
luhanskЛуганськ

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