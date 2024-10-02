На ВОТ Луганщины усилены проверки мужчин в связи с объявленным кремлем призывом
Киев • УНН
Оккупанты усилили проверки мужчин на Луганщине из-за осеннего призыва в ВС РФ. На трассах останавливают транспорт, требуя военный билет с обновленной отметкой об учете.
На оккупированных территориях Луганской области Украины, захватчики усилили проверки мужчин; в так называемом «лнр» готовятся к принудительной мобилизации.
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Луганская областная государственная администрация.
По данным ОВА, на оккупированных территориях Луганщины уже начались усиленные проверки мужчин.
Речь идет об обычном узаконивании принудительной мобилизации через осенний призыв ВС РФ с 1 октября, что было объявлено кремлем.
На трассах вокруг Луганска останавливают каждую машину или автобус, требуя предъявить военный билет с обновленной отметкой об учете. Ее отсутствие означает путешествие в военкомат. А в худшем случае - еще и начало процедуры лишения гражданства РФ. Затем - фронт.
Напомним
УНН передавал, что жители оккупированного Лисичанска радуются доступу к технической воде из-за разрушенной системы водоснабжения. В захваченном Северодонецке жалуются на низкое качество медицинских услуг и нехватку узких специалистов.
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