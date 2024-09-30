Неспособность оккупационных властей локализовать пожар: на ВОТ Луганщины люди вынуждены покинуть горящие дома

На Луганщине распространяется пламя пожаров. По данным ОВА, несмотря на заявления оккупационной администрации о ликвидации пожаров стихия продолжает распространяться. Это приводит к возгоранию домов жителей; люди вынуждены оставлять свое жилье.

Пишет УНН со ссылкой на официальную информацию Луганской областной военной администрации.

Несмотря на заявления оккупационной администрации о ликвидации пожаров, ситуация выходит из под контроля, - по данным Луганской ОГА, пожары распространяются по Луганщине.

(Пожар) достиг Сокологорска (до недавнего времени - Первомайск). Там, кроме территории вокруг, занялись несколько улиц - вчера люди вынуждены были покинуть свои горящие дома из-за неспособности местных служб локализовать пламя. - говорится в сообщении на странице соцсети.

Значительная часть населенного пункта осталась без электроснабжения, информирует ОВА.

В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА