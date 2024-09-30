В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

В Луганской области в более 200 оккупированных россиянами населенных пунктах не работает ни один продуктовый магазин. Об этом сообщает начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

В более 200 населенных пунктах так называемой «ЛНР» не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц. То есть, в общинах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры - даже хлеба негде - говорится в сообщении.



По данным Лысака, с недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки, которые работают по одному-два часа и затем направляются в соседнее село.

Некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в «российскую глубинку», - сообщил Лисогор.

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