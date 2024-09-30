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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 03:12  •  1696 просмотра

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В более чем 200 оккупированных городах и селах Луганской области нет ни одного продуктового магазина. По словам главы ОВА, даже в громадах, оккупированных с 2014 года, за 10 лет не улучшили инфраструктуру.

В Луганской области в более 200 оккупированных россиянами населенных пунктах не работает ни один продуктовый магазин. Об этом сообщает начальник Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

В более 200 населенных пунктах так называемой «ЛНР» не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц. То есть, в общинах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры - даже хлеба негде

- говорится в сообщении.

По данным Лысака, с недавних пор дважды в неделю туда приезжают автолавки, которые работают по одному-два часа и затем направляются в соседнее село.

Некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в «российскую глубинку»,

- сообщил Лисогор.

С начала года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с армией рф - Сопротивление29 сентября 2024, 23:49 • 10070 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
luganskaya-oblastЛуганская область
artem-lysohorАртем Лисогор