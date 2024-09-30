У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини немає жодного продуктового магазину - ОВА
Київ • УНН
У більш ніж 200 окупованих містах і селах Луганської області немає жодного продуктового магазину. За словами голови ОВА, навіть у громадах, окупованих з 2014 року, за 10 років не покращили інфраструктуру.
В Луганській області у понад 200 окупованих росіянами населених пунктах не працює жоден продуктовий магазин. Про це повідомляє начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
У понад 200 населених пунктах так званої "ЛНР" не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде
За даними Лисака, віднедавна двічі на тиждень туди приїздять автолавки, які працюють по одну-дві години й потім прямують до сусіднього села.
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