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З початку року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією рф - Спротив

З початку року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією рф - Спротив

Київ • УНН

 • 101720 перегляди

З початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій України підписали контракт з російськими військами. Основні причини - безробіття, складне матеріальне становище та дезінформаційна кампанія росії.

Близько семи тисяч жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України з початку року підписали контракти з російськими окупаційними військами через безробіття та дезінформацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

За інформацією Спротиву, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами. Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники мобілізації місцевого населення.

Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил рф є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці, це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією росії проти України,

- пояснили в ЦНС.

Там також додали, що в контексті цього російська сторона постійно намагається "підкупити" місцеве населення задля підписання контрактів з міністерством оборони рф. За це загарбники обіцяють право на отримання земельних ділянок від органів окупаційної "влади".

Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив29.09.24, 03:23 • 50895 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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