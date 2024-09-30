З початку року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з армією рф - Спротив

Близько семи тисяч жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України з початку року підписали контракти з російськими окупаційними військами через безробіття та дезінформацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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За інформацією Спротиву, з початку 2024 року близько 7 тисяч жителів окупованих територій підписали контракт з окупаційними військами. Своєю чергою російські загарбники мають намір збільшувати показники мобілізації місцевого населення.

Основною і єдиною причиною залученості населення ТОТ в ряди збройних сил рф є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище. На другому місці, це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією росії проти України,