С начала года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с армией рф - Сопротивление

Около семи тысяч жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины с начала года подписали контракты с российскими оккупационными войсками из-за безработицы и дезинформации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

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По информации Сопротивления, с начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками. В свою очередь российские захватчики намерены увеличивать показатели мобилизации местного населения.

Основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил рф является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте, это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией россии против Украины, - объяснили в ЦНС.

Там также добавили, что в контексте этого российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население для подписания контрактов с министерством обороны рф. За это захватчики обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной "власти".

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