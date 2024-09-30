С начала года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с армией рф - Сопротивление
Киев • УНН
С начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий Украины подписали контракт с российскими войсками. Основные причины - безработица, сложное материальное положение и дезинформационная кампания россии.
Около семи тысяч жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины с начала года подписали контракты с российскими оккупационными войсками из-за безработицы и дезинформации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
По информации Сопротивления, с начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками. В свою очередь российские захватчики намерены увеличивать показатели мобилизации местного населения.
Основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил рф является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте, это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией россии против Украины,
Там также добавили, что в контексте этого российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население для подписания контрактов с министерством обороны рф. За это захватчики обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной "власти".
Оккупанты вывозят людей с ВОТ в отдаленные регионы рф под видом "эвакуации" - Сопротивление29 сентября 2024, 00:23 • 49549 просмотров