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Оккупанты вывозят людей с ВОТ в отдаленные регионы рф под видом "эвакуации" - Сопротивление

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 00:23  •  1658 просмотра

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Более 23 тысяч украинцев, из них 6127 детей, содержатся в пунктах временного размещения в рф. россия планирует увеличить количество таких пунктов с 314 до 400, ассимилируя украинцев и используя их как дешевую рабочую силу.

Более 23 тысяч украинских граждан российские оккупанты удерживают в пунктах временного размещения в разных регионах рф. Из них 6127 - это дети. В основном наши люди были вывезены из Украины в отдаленные регионы под предлогом "эвакуации".  Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что преимущественно украинцы были силой вывезены с временно оккупированных территорий Украины под видом "эвакуации". Однако, условия содержания в этих пунктах не соответствуют стандартам безопасности и комфорта, а главной целью кремля является ассимиляция украинцев в российское общество и использование их как дешевую рабочую силу.

Главная цель оккупантов - как можно больше украинцев ассимилировать в российское общество, использовать как дешевую, но надежную рабочую силу,

- добавили ЦНС.

Также в Центре отметили - рф планирует увеличить количество таких пунктов временного размещения с 314 до более 400, выделив для этого средства из федерального бюджета.

Международное право запрещает перемещение людей с оккупированных территорий, независимо от их возраста или состояния здоровья. Принудительное перемещение гражданских без веских причин может считаться военным преступлением, а в отдельных случаях - преступлением против человечности,

- отмечают в ЦНС.

Напомним

Как ранее сообщал Сопротивление с 1 января 2025 года украинцы без российского паспорта на оккупированных территориях получат статус иностранцев. Им придется стать на миграционный учет или получить разрешение на временное проживание.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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