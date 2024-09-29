Оккупанты вывозят людей с ВОТ в отдаленные регионы рф под видом "эвакуации" - Сопротивление

Более 23 тысяч украинских граждан российские оккупанты удерживают в пунктах временного размещения в разных регионах рф. Из них 6127 - это дети. В основном наши люди были вывезены из Украины в отдаленные регионы под предлогом "эвакуации". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что преимущественно украинцы были силой вывезены с временно оккупированных территорий Украины под видом "эвакуации". Однако, условия содержания в этих пунктах не соответствуют стандартам безопасности и комфорта, а главной целью кремля является ассимиляция украинцев в российское общество и использование их как дешевую рабочую силу.

Главная цель оккупантов - как можно больше украинцев ассимилировать в российское общество, использовать как дешевую, но надежную рабочую силу, - добавили ЦНС.

Также в Центре отметили - рф планирует увеличить количество таких пунктов временного размещения с 314 до более 400, выделив для этого средства из федерального бюджета.

Международное право запрещает перемещение людей с оккупированных территорий, независимо от их возраста или состояния здоровья. Принудительное перемещение гражданских без веских причин может считаться военным преступлением, а в отдельных случаях - преступлением против человечности, - отмечают в ЦНС.

Напомним

Как ранее сообщал Сопротивление с 1 января 2025 года украинцы без российского паспорта на оккупированных территориях получат статус иностранцев. Им придется стать на миграционный учет или получить разрешение на временное проживание.