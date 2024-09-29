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Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив

Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив

Київ • УНН

 • 50895 перегляди

Понад 23 тисячі українців, з них 6127 дітей, утримуються в пунктах тимчасового розміщення в рф. росія планує збільшити кількість таких пунктів з 314 до 400, асимілюючи українців та використовуючи їх як дешеву робочу силу.

Понад 23 тисячі українських громадян російські окупанти утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах рф. З них 6127 – це діти. Здебільшого наші люди були вивезені з України у віддалені регіони під приводом "евакуації".  Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що переважно українці були силоміць вивезені з тимчасово окупованих територій України під виглядом "евакуації". Однак, умови утримання у цих пунктах не відповідають стандартам безпеки та комфорту, а головною метою кремля є асиміляція українців у російське суспільство і використання їх як дешеву робочу силу.

Головна ціль окупантів – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство, використовувати як дешеву але надійну робочу силу,

- додали ЦНС.

Також у Центрі наголосили - рф планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314 до понад 400, виділивши для цього кошти з федерального бюджету.

Міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності,

- зазначають у ЦНС.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Спротив з 1 січня 2025 року українці без російського паспорта на окупованих територіях отримають статус іноземців. Їм доведеться стати на міграційний облік або отримати дозвіл на тимчасове проживання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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