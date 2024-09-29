Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив

Понад 23 тисячі українських громадян російські окупанти утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах рф. З них 6127 – це діти. Здебільшого наші люди були вивезені з України у віддалені регіони під приводом "евакуації". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що переважно українці були силоміць вивезені з тимчасово окупованих територій України під виглядом "евакуації". Однак, умови утримання у цих пунктах не відповідають стандартам безпеки та комфорту, а головною метою кремля є асиміляція українців у російське суспільство і використання їх як дешеву робочу силу.

Головна ціль окупантів – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство, використовувати як дешеву але надійну робочу силу, - додали ЦНС.

Також у Центрі наголосили - рф планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314 до понад 400, виділивши для цього кошти з федерального бюджету.

Міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності, - зазначають у ЦНС.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Спротив з 1 січня 2025 року українці без російського паспорта на окупованих територіях отримають статус іноземців. Їм доведеться стати на міграційний облік або отримати дозвіл на тимчасове проживання.