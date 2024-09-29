Окупанти вивозять людей з ТОТ у віддалені регіони рф під виглядом "евакуації" - Спротив
Київ • УНН
Понад 23 тисячі українців, з них 6127 дітей, утримуються в пунктах тимчасового розміщення в рф. росія планує збільшити кількість таких пунктів з 314 до 400, асимілюючи українців та використовуючи їх як дешеву робочу силу.
Понад 23 тисячі українських громадян російські окупанти утримують у пунктах тимчасового розміщення у різних регіонах рф. З них 6127 – це діти. Здебільшого наші люди були вивезені з України у віддалені регіони під приводом "евакуації". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що переважно українці були силоміць вивезені з тимчасово окупованих територій України під виглядом "евакуації". Однак, умови утримання у цих пунктах не відповідають стандартам безпеки та комфорту, а головною метою кремля є асиміляція українців у російське суспільство і використання їх як дешеву робочу силу.
Головна ціль окупантів – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство, використовувати як дешеву але надійну робочу силу,
Також у Центрі наголосили - рф планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення з 314 до понад 400, виділивши для цього кошти з федерального бюджету.
Міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках – злочином проти людяності,
Нагадаємо
Як раніше повідомляв Спротив з 1 січня 2025 року українці без російського паспорта на окупованих територіях отримають статус іноземців. Їм доведеться стати на міграційний облік або отримати дозвіл на тимчасове проживання.