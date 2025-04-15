Артем Лисогор

Через бездіяльність діячів так званої "лнр" поблизу Антрациту вигоріло село, у Сіверськодонецьку не працюють ліфти

У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.