Артем Лисогор

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19970 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135910 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125971 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127456 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125815 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128174 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192762 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76804 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164045 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115422 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам за рахунок коштів ООН

Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.

Економіка • 4 квітня, 12:03 • 5740 перегляди

Мопеди та мотоцикли зможуть їздити смугою громадського транспорту: внесли зміни у ПДР

Кабмін дозволив мопедам і мотоциклам (без бокового причепа) рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Це допоможе зменшити затори та підвищити безпеку руху.

Суспільство • 1 квітня, 12:12 • 16005 перегляди

Уряд ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей

Кабінет міністрів України ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Її функції перейшли до новоствореного Державного агентства ПлейСіті.

Економіка • 25 березня, 13:10 • 13972 перегляди

В Україні блокуватимуть телерадіомовлення з рф, білорусі та Придністров’я: уряд затвердив положення

Кабмін затвердив положення про систему блокування телерадіомовлення з росії, білорусі, Придністров’я та окупованих територій України. Система блокуватиме сигнали наземного телебачення та FM-радіо.

Політика • 21 березня, 13:22 • 12067 перегляди

В Україні діти ветеранів та загиблих захисників зможуть навчатись безкоштовно: що відомо

Кабмін запускає 1,5-річний проєкт з одноразової допомоги на навчання для дітей захисників України у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Пільги отримають певні категорії осіб.

Суспільство • 14 березня, 13:24 • 26123 перегляди

Уряд визначив перелік посад у органах ДПС та Митної служби, які мають володіти англійською

Кабмін затвердив перелік посад у ДПС та Митній службі, які вимагатимуть знання англійської мови. Вимога набуде чинності через 4 роки після завершення воєнного стану.

Політика • 7 березня, 11:40 • 10978 перегляди

Кабмін призначив нових керівників у держорганах: хто очолив ключові посади

Уряд затвердив нового держсекретаря Мінстратегпрому та заступника голови НСЗУ. Також тимчасово призначено виконувача обов'язків заступника голови Державної податкової служби.

Політика • 4 березня, 16:15 • 17854 перегляди

Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном

Кабмін передав Міністерству національної єдності 150 млн грн на нову бюджетну програму. Кошти спрямують на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Суспільство • 4 березня, 16:03 • 39643 перегляди

Раді рекомендують законопроект про обов'язкову евакуацію: що зміниться

Комітет ВР рекомендував прийняти законопроект про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану. Документ передбачає уточнення повноважень органів влади та примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.

Війна • 5 лютого, 11:12 • 24715 перегляди

Уряд схвалив законопроєкт щодо створення нової моделі ринку залізничних перевезень за стандартами ЄС 

Уряд України схвалив законопроєкт для імплементації норм ЄС у сфері залізничного транспорту. Документ передбачає нову модель ринку перевезень, рівний доступ до інфраструктури та європейські стандарти безпеки.

Економіка • 18 жовтня, 10:36 • 68080 перегляди

Ситуація на Луганщині: росіяни посилили контроль для в'їзду на окуповані території та показово відбирають квартири

Окупанти посилили митний контроль між рф і так званою "лнр". У Луганську показово передають бойовикам 40 відібраних у українців квартир, збільшуючи обсяги "націоналізації" житла.

Війна • 18 жовтня, 06:32 • 12480 перегляди

На окупованій Луганщині дітям роздають інструкції з правилами спілкування з військовими рф - ОВА

У школах окупованої Луганщини дітям роздають буклети з правилами спілкування з російськими військовими. Окупанти атакували українські позиції на Лиманському напрямку, в Луганську планують підвищити ціни на проїзд.

Суспільство • 16 жовтня, 06:44 • 13324 перегляди

Луганщина: окупанти ретельно перевіряють чоловіків на в’їзді до Сіверськодонецька, через відсутність зв’язку неможливо викликати "швидку" в Лисичанську

На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.

Суспільство • 15 жовтня, 06:29 • 14924 перегляди

У школі в Хрустальному на Луганщині окупанти відкрили клас з посиленою військовою підготовкою

В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.

Суспільство • 12 жовтня, 10:10 • 22310 перегляди

На окупованій Луганщині шукають дружинників, які будуть безкоштовно гасити пожежі

Окупаційна влада Луганщини планує залучити добровольців для гасіння пожеж без соціальних гарантій. Окрім того, у Ровеньках намагаються відновити безгоспний сміттєпереробний завод.

Війна • 10 жовтня, 10:26 • 12614 перегляди

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

Російські війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та скидають бомби з дронів на мирних жителів. У Перевальську місцевим відмовляють у медичній допомозі, надаючи її лише військовим РФ.

Суспільство • 8 жовтня, 10:16 • 11711 перегляди

На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.

Війна • 7 жовтня, 12:03 • 11767 перегляди

Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

Суспільство • 5 жовтня, 07:32 • 44899 перегляди

Луганщина: ворог б'є НАРами, на окупованих територіях згоріло ще одне село, у Луганську росіяни відкрили військовий клас

У тимчасово окупованому Луганську відкрито профільний клас з військової підготовки для школярів. На Луганщині продовжуються обстріли та пожежі, знищено село Устинівка.

Суспільство • 4 жовтня, 06:29 • 26065 перегляди

Вибухи на курщині - робота російської РЕБ. У рф спростували власний фейк про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС

Навіть російська влада спростовувала фейк пропагандистів щодо ймовірного удару по курській АЕС. Місцевий губернатор пояснив, що вибухи на курщині - наслідки роботи РЕБ, який "придушив" невідомий БПЛА.

Війна • 3 жовтня, 15:27 • 43420 перегляди

У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини немає жодного продуктового магазину - ОВА

У більш ніж 200 окупованих містах і селах Луганської області немає жодного продуктового магазину. За словами голови ОВА, навіть у громадах, окупованих з 2014 року, за 10 років не покращили інфраструктуру.

Суспільство • 30 вересня, 03:12 • 86181 перегляди

Для обшуків та доносів: на Луганщині окупанти хочуть повернути радянську практику "народних дружин"

Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.

Війна • 27 вересня, 08:10 • 17050 перегляди

Кабмін погодив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл

Кабмін погодив порядок отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. Кожен заклад отримає 290,5 тис. грн на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонт інженерних мереж.

Суспільство • 26 вересня, 16:52 • 35524 перегляди

Кабмін ліквідував Держагентство резерву та утворив нову установу

Кабмін ліквідував Державне агентство резерву та створив Державне агентство з управління резервами України. Реформа передбачає зміну підходів, розмежування понять резервів та створення єдиного реєстру.

Економіка • 26 вересня, 15:56 • 18280 перегляди

Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.

Війна • 25 вересня, 08:06 • 15192 перегляди

Уряд спрощує процес виплат одноразової допомоги сім’ям загиблих і поранених військових: що зміниться

Кабмін оновив порядок призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подати через ЦНАП або онлайн, а рішення прийматиме Мінветеранів.

Суспільство • 24 вересня, 09:42 • 13029 перегляди

Через бездіяльність діячів так званої "лнр" поблизу Антрациту вигоріло село, у Сіверськодонецьку не працюють ліфти

У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.

Війна • 24 вересня, 07:21 • 16264 перегляди

Ситуація на Луганщині: людей без російського паспорту обмежують в правах, у Сіверськодонецьку хочуть узаконити "націоналізацію" квартир

У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.

Війна • 23 вересня, 10:48 • 15206 перегляди

На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га

На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.

Війна • 21 вересня, 11:41 • 16032 перегляди

Кабмін перерозподілив 1,9 млн гривень на забезпечення працівників Мінфіну технічними засобами для доступу до інтернету

Уряд перерозподілив 1,9 млн грн для забезпечення працівників Мінфіну технічними засобами доступу до інтернету. Кошти виділено в межах бюджетних призначень на 2024 рік для безперебійної роботи міністерства.

Економіка • 20 вересня, 12:46 • 12203 перегляди