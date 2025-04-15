Артем Лисогор

Кабмін затвердив механізм виплат грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога розрахована на тих, в кого пенсія менше 3000 грн.
Кабмін дозволив мопедам і мотоциклам (без бокового причепа) рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Це допоможе зменшити затори та підвищити безпеку руху.
Кабінет міністрів України ліквідував Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Її функції перейшли до новоствореного Державного агентства ПлейСіті.
Кабмін затвердив положення про систему блокування телерадіомовлення з росії, білорусі, Придністров’я та окупованих територій України. Система блокуватиме сигнали наземного телебачення та FM-радіо.
Кабмін запускає 1,5-річний проєкт з одноразової допомоги на навчання для дітей захисників України у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Пільги отримають певні категорії осіб.
Кабмін затвердив перелік посад у ДПС та Митній службі, які вимагатимуть знання англійської мови. Вимога набуде чинності через 4 роки після завершення воєнного стану.
Уряд затвердив нового держсекретаря Мінстратегпрому та заступника голови НСЗУ. Також тимчасово призначено виконувача обов'язків заступника голови Державної податкової служби.
Кабмін передав Міністерству національної єдності 150 млн грн на нову бюджетну програму. Кошти спрямують на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.
Комітет ВР рекомендував прийняти законопроект про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану. Документ передбачає уточнення повноважень органів влади та примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.
Уряд України схвалив законопроєкт для імплементації норм ЄС у сфері залізничного транспорту. Документ передбачає нову модель ринку перевезень, рівний доступ до інфраструктури та європейські стандарти безпеки.
Окупанти посилили митний контроль між рф і так званою "лнр". У Луганську показово передають бойовикам 40 відібраних у українців квартир, збільшуючи обсяги "націоналізації" житла.
У школах окупованої Луганщини дітям роздають буклети з правилами спілкування з російськими військовими. Окупанти атакували українські позиції на Лиманському напрямку, в Луганську планують підвищити ціни на проїзд.
На в'їзді до Сіверськодонецька ретельно перевіряють чоловіків. У Лисичанську через відсутність зв'язку неможливо викликати "швидку", а на Лиманському напрямку ЗСУ завдають втрат ворогу.
В окупованому Хрустальному відкрили клас з військовою підготовкою для дітей від 5-го класу. У Сіверськодонецьку критична ситуація з медичним обслуговуванням - лише два дільничних лікарі на все місто.
Окупаційна влада Луганщини планує залучити добровольців для гасіння пожеж без соціальних гарантій. Окрім того, у Ровеньках намагаються відновити безгоспний сміттєпереробний завод.
Російські війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та скидають бомби з дронів на мирних жителів. У Перевальську місцевим відмовляють у медичній допомозі, надаючи її лише військовим РФ.
На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.
Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.
У тимчасово окупованому Луганську відкрито профільний клас з військової підготовки для школярів. На Луганщині продовжуються обстріли та пожежі, знищено село Устинівка.
Навіть російська влада спростовувала фейк пропагандистів щодо ймовірного удару по курській АЕС. Місцевий губернатор пояснив, що вибухи на курщині - наслідки роботи РЕБ, який "придушив" невідомий БПЛА.
У більш ніж 200 окупованих містах і селах Луганської області немає жодного продуктового магазину. За словами голови ОВА, навіть у громадах, окупованих з 2014 року, за 10 років не покращили інфраструктуру.
Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.
Кабмін погодив порядок отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. Кожен заклад отримає 290,5 тис. грн на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонт інженерних мереж.
Кабмін ліквідував Державне агентство резерву та створив Державне агентство з управління резервами України. Реформа передбачає зміну підходів, розмежування понять резервів та створення єдиного реєстру.
У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.
Кабмін оновив порядок призначення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих та поранених військових. Тепер заяву можна подати через ЦНАП або онлайн, а рішення прийматиме Мінветеранів.
У так званій "лнр" не впоралися з пожежами, через це село Христофорівка повністю вигоріло. У Сіверськодонецьку після окупації не працює жоден ліфт, їх ремонт очікується не раніше, ніж за кілька років.
У так званій "лнр" українців без паспортів рф вносять до реєстру іноземців, обмежуючи їх права з 2025 року. В Сіверськодонецьку окупанти намагаються узаконити "націоналізацію" квартир, чиї власники не повернулися.
На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.
Уряд перерозподілив 1,9 млн грн для забезпечення працівників Мінфіну технічними засобами доступу до інтернету. Кошти виділено в межах бюджетних призначень на 2024 рік для безперебійної роботи міністерства.