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Уряд визначив перелік посад у органах ДПС та Митної служби, які мають володіти англійською

Київ • УНН

 • 10977 перегляди

Кабмін затвердив перелік посад у ДПС та Митній службі, які вимагатимуть знання англійської мови. Вимога набуде чинності через 4 роки після завершення воєнного стану.

Уряд визначив перелік посад у органах ДПС та Митної служби, які мають володіти англійською

Кабінет міністрів України визначив перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад у податкових органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, та перелік посад у митних органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, що наберуть чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

- повідомив Мельничук.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою. Зокрема, щодо ДПС йдеться про:

  • голову, першого заступника голови, заступника голови, заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації (CDTO) ДІС;
    • директора департаменту, начальника самостійного управління;
      • заступника директора, заступника директора — начальника управління, начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника відділу, завідувача сектору, головного державного інспектора департаменту за напрямом міжнародного співробітництва.

        Щодо Держмитслужби йдеться про:

        • голову, першого заступника голови, заступника голови, заступника голови питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації (СТО) Держмитслужби;
          • директора, заступника директора, заступника директора — начальник управління, заступник директора — начальник відділу;
            • начальника управління, заступника начальника управління, заступник начальника управління — начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника відділу, завідувач сектору департаменту;
              • головного державного інспектора

                В Україні будуть платити надбавки за знання англійської мови: коли і кому07.03.25, 13:23 • 22648 переглядiв

                Анна Мурашко

                Анна Мурашко

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