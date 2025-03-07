Уряд визначив перелік посад у органах ДПС та Митної служби, які мають володіти англійською

Кабінет міністрів України визначив перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад у податкових органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, та перелік посад у митних органах, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, що наберуть чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні - повідомив Мельничук.

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою. Зокрема, щодо ДПС йдеться про:

голову, першого заступника голови, заступника голови, заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації (CDTO) ДІС;

директора департаменту, начальника самостійного управління;

заступника директора, заступника директора — начальника управління, начальника управління, заступника начальника управління — начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника відділу, завідувача сектору, головного державного інспектора департаменту за напрямом міжнародного співробітництва.

Щодо Держмитслужби йдеться про:

голову, першого заступника голови, заступника голови, заступника голови питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації (СТО) Держмитслужби;

директора, заступника директора, заступника директора — начальник управління, заступник директора — начальник відділу;

начальника управління, заступника начальника управління, заступник начальника управління — начальника відділу, начальника відділу, заступника начальника відділу, завідувач сектору департаменту;

головного державного інспектора

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