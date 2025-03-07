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В Україні будуть платити надбавки за знання англійської мови: коли і кому

Київ • УНН

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Кабмін затвердив 10% надбавку до окладу за володіння англійською мовою на рівні B2. Бонус отримають держслужбовці, військові, поліцейські та працівники освіти.

В Україні будуть платити надбавки за знання англійської мови: коли і кому

Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення надбавки у розмірі 10% від посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 деяким категоріям осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, що набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні" та діятиме протягом чотирьох років

- написав Мельничук.

За його словами, документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) у розмірі 10% посадового окладу:

  • головам місцевих державних адміністрацій (заступникам);
    • військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом; поліцейським;
      • керівникам державних наукових установ;
        • керівникам закладів вищої освіти;
          • працівникам сфери освіти і науки та деяким іншим категоріям осіб.

            Доповнення

            У 2024 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про застосування англійської мови в Україні".

            Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, а також забезпечуватиме вивчення англійської у закладах дошкільної освіти.

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

            СуспільствоПолітика
            Верховна Рада
            Володимир Зеленський
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