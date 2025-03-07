В Украине будут платить надбавки за знание английского языка: когда и кому
Киев • УНН
Кабмин утвердил 10% надбавку к окладу за владение английским языком на уровне B2. Бонус получат госслужащие, военные, полицейские и работники образования.
Кабинет министров Украины утвердил порядок установления надбавки в размере 10% от должностного оклада за владение английским языком на уровне не ниже В2 некоторым категориям лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Утвержден Порядок установления надбавки за владение английским языком некоторым категориям лиц, который вступит в силу одновременно с вступлением в силу части шестой ст. 4 ЗУ "О применении английского языка в Украине" и будет действовать в течение четырех лет
По его словам, документом определено установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR) в размере 10% должностного оклада:
- главам местных государственных администраций (заместителям);
- военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту; полицейским;
- руководителям государственных научных учреждений;
- руководителям учреждений высшего образования;
- работникам сферы образования и науки и некоторым другим категориям лиц.
Дополнение
В 2024 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О применении английского языка в Украине".
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет английскому статус одного из языков международного общения в Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также обеспечит изучение английского в учреждениях дошкольного образования.