Англійській мові надали офіційний статус мови міжнародного спілкування в Україні: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, а також забезпечуватиме вивчення англійської у закладах дошкільної освіти. Про це пишу УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №9432.

Деталі

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову. За - 236. Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також будуть визначені категорії посад, кандидати на заняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову - повідомив Гончаренко.

Доповнення

Відповідно до законопроєкту, держава буде сприяти вивченню англійської мови громадянами України. Зазначається, що англійською мовою повинні володіти особи, які претендують на зайняття посад:

державної служби категорії "А";

державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабміном;



голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;



військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Урядом;



поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабміном;



прокурорів;



у податкових та митних органах;



керівників, членів виконавчого органу, членів наглядової ради (ради директорів) та інших посадових осіб державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі;



керівників державних наукових установ;



керівників закладів вищої освіти;



у сфері освіти і науки.



Однак, вищевказана норма не буде розповсюджуватися на військових та поліцейський під час дії воєнного стану.

Вимоги щодо відповідного рівня володіння англійською мовою вищезазначеними особами, а також перелік документів, що засвідчують рівень володіння англійською мовою, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка будуть встановлюватися Кабміном.

Вимоги щодо рівня володіння англійською мовою розробляються з урахуванням шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти.

Організацію проведення іспиту на визначення рівня володіння англійською мовою буде проводити Державна служба якості освіти України.

Якщо особи, які претендують на зайняття вищевказаних посад, не склали іспит на визначення рівня володіння англійською, то вони можуть повторно його скласти мовою необмежену кількість разів, але не більше одного разу на чотири місяці.

Також документ передбачає заохочення для осіб, які обіймають вказані посади. Так, якщо особа володіє англійською мовою на рівні не нижче В2, то їм встановлюватиметься надбавка у розмірі 10% посадового окладу.

Заклади дошкільної освіти повинні забезпечувати обов’язкове вивчення англійської мови дітям молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Також держава буде сприяти забезпеченню підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, які викладають англійську мову, а також сприяти створенню, запровадженню та поширенню інноваційних цифрових ресурсів для вивчення англійської мови.

Держава сприятиме також і застосуванню англійської мови у сфері культури.

Офіційні інтернет-представницта та офіційні вебсайти закладів вищої освіти та наукових установ повинні будуть дублювати свою інформацію також англійською мовою.

Англомовна версія офіційного інтернет-представництва (в тому числі офіційного веб-сайту) повинна містити актуальну і достатню за обсягом та змістом інформацію щодо змісту освітніх програм та їх кадрового забезпечення, основних положень стосовно організації освітньої, наукової та/або мистецької діяльності у відповідних закладах та установах - йдеться в проєкті закону.

Такі ж норми і розповсюджуватимуться на інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, інформацію про музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання, документи Національного архівного фонду, що демонструються в державних та комунальних музеях, архівних установах та на виставках.

Музеї поряд з аудіовізуальною інформацією про музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання державною мовою забезпечують наявність аналогічної за змістом інформації англійською мовою - зазначається в законопроєкті.

Також інформація англійською повинна розміщуватися в інформаційно-орієнтаційних вказівниках про туристичні ресурси України, а також в аеропортах, морських та річкових портах, у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення, на залізничних вокзалах, автовокзалах інформація повинна дублюватися англійською.

Крім того, назва закладів охорони здоров’я повинні дублюватися англійською мовою.

Фінансування вивчення українцями англійської мови буде здійснюватися шляхом коштів державного бюджету.

Також нардепи підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Таку підтримку має розробити та затвердити Кабмін.

Однак, така підтримка буде розповсюджуватися на кінотеатри, у яких кожний зал повинен здійснити не менше восьми демонструвань фільмів англійською мовою впродовж календарного місяця. При чому не менше ніж два фільми повинні бути здійснені впродовж тижня у будь-який час у вихідний день та/ або з початком показу після 18 години у робочий день.

Кабмін також має затвердити порядок виплати надбавки особам за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 відповідно до шкали рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Нагадаємо

Наприкінці червня минулого року президент України Володимир Зеленський запропонував новий статус для англійської в Україні - як мови міжнародного спілкування і подав відповідний законопроект. Серед іншого законопроектом передбачалося, що "іноземні фільми, мовою оригіналу яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах мовою оригіналу із субтитрами державною мовою".

В середині листопада Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про офіційне визнання англійської мови мовою міжнародного спілкування. В законопроєкті була норма, яка передбачала показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитруванням українською. Однак, нардепи цю норму виключили.