Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект
Киев • УНН
Новый законопроект официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине и определяет должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Кроме того, документ нормирует особенности применения английского языка в работе госорганов.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предоставляет английскому статус одного из языков международного общения в Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, а также будет обеспечивать изучение английского в учреждениях дошкольного образования. Об этом пишу УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №9432.
Детали
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке. За-236.Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны обязательно знать английский язык
Дополнение
Согласно законопроекту, государство будет способствовать изучению английского языка гражданами Украины. Отмечается, что английским языком должны владеть лица, претендующие на занятие должностей:
- государственной службы категории "а";
- государственной службы категорий " Б "и" В", перечень которых устанавливается Кабмином;
- председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Правительством;
- полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабмином;
- прокуроров;
- в налоговых и таможенных органах;
- руководителей, членов исполнительного органа, членов наблюдательного совета (совета директоров) и других должностных лиц государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству;
- руководителей государственных научных учреждений;
- руководителей высших учебных заведений;
- в сфере образования и науки.
Однако, вышеуказанная норма не будет распространяться на военных и полицейский во время действия военного положения.
Требования относительно соответствующего уровня владения английским языком вышеупомянутыми лицами, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца будут устанавливаться кабмином.
Требования по уровню владения английским языком разрабатываются с учетом шкалы рекомендаций Совета Европы по языковому образованию.
Организацию проведения экзамена на определение уровня владения английским языком будет проводить Государственная служба качества образования Украины.
Если лица, претендующие на занятие вышеуказанных должностей, не сдали экзамен на определение уровня владения английским, то они могут повторно его сдать на языке неограниченное количество раз, но не более одного раза в четыре месяца.
Также документ предусматривает поощрение для лиц, занимающих указанные должности. Так, если лицо владеет английским языком на уровне не ниже В2, то им будет устанавливаться надбавка в размере 10% должностного оклада.
Учреждения дошкольного образования должны обеспечивать обязательное изучение английского языка детям младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Также государство будет способствовать обеспечению подготовки и повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников, преподающих английский язык, а также способствовать созданию, внедрению и распространению инновационных цифровых ресурсов для изучения английского языка.
Государство будет способствовать также и применению английского языка в сфере культуры.
Официальные интернет-представительство и официальные веб-сайты высших учебных заведений и научных учреждений должны будут дублировать свою информацию также на английском языке.
Англоязычная версия официального интернет-представительства (в том числе официального веб-сайта) должна содержать актуальную и достаточную по объему и содержанию информацию о содержании образовательных программ и их кадрового обеспечения, основных положений относительно организации образовательной, научной и / или художественной деятельности в соответствующих учреждениях и учреждениях
Такие же нормы и будут распространяться на информационные материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, информацию о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях, документы Национального архивного фонда, которые демонстрируются в государственных и коммунальных музеях, архивных учреждениях и на выставках.
Музеи наряду с аудиовизуальной информацией о музейных предметах, музейных коллекциях и музейных собраниях на государственном языке обеспечивают наличие аналогичной по содержанию информации на английском языке
Также информация на английском должна размещаться в информационно-ориентационных указателях о туристических ресурсах Украины, а также в аэропортах, морских и речных портах, в транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах информация должна дублироваться на английском.
Кроме того, название учреждений здравоохранения должны дублироваться на английском языке.
Финансирование изучения украинцами английского языка будет осуществляться путем средств государственного бюджета.
Также нардепы поддержали правку, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Такую поддержку должен разработать и утвердить Кабмин.
Однако, такая поддержка будет распространяться на кинотеатры, в которых каждый зал должен осуществить не менее восьми демонстрирований фильмов на английском языке в течение календарного месяца. Причем не менее двух фильмов должны быть осуществлены в течение недели в любое время в выходной день и/ или с началом показа после 18 часов в рабочий день.
Кабмин также должен утвердить порядок выплаты надбавки лицам за владение английским языком на уровне не ниже В2 в соответствии со шкалой рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).
Напомним
В конце июня прошлого года президент Украины Владимир Зеленский предложил новый статус для английского в Украине-как языка международного общения и подал соответствующий законопроект. Среди прочего законопроектом предусматривалось, что"иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в киноведческих заведениях на языке оригинала с субтитрами на государственном языке".
В середине ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об официальном признании английского языка языком международного общения. В законопроекте была норма, которая предусматривала показ англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском. Однако, нардепы эту норму исключили.
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