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Правительство определило список должностей в органах ГНС и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком

Киев • УНН

 • 10977 просмотра

Кабмин утвердил список должностей в ГНС и Таможенной службе, которые будут требовать знания английского языка. Требование вступит в силу через 4 года после окончания военного положения.

Правительство определило список должностей в органах ГНС и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком

Кабинет министров Украины определил перечень должностей в органах Государственной налоговой службы и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден, в соответствии с ЗУ "О применении английского языка в Украине", перечень должностей в налоговых органах, кандидаты на замещение которых обязаны владеть английским языком, и перечень должностей в таможенных органах, кандидаты на замещение которых обязаны владеть английским языком, которые вступят в силу через 4 года с дня прекращения или отмены военного положения в Украине

- сообщил Мельничук.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал перечень должностей в органах Государственной налоговой службы и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком. В частности, что касается ГНС, речь идет о:

  • главе, первом заместителе главы, заместителе главы, заместителе главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций цифровизации (CDTO) ГНС;
    • директоре департамента, начальнике самостоятельного управления;
      • заместителе директора, заместителе директора — начальнике управления, начальнике управления, заместителе начальника управления — начальнике отдела, начальнике отдела, заместителе начальника отдела, заведующем сектором, главном государственном инспекторе департамента по направлению международного сотрудничества.

        Что касается ГТК, речь идет о:

        • главе, первом заместителе главы, заместителе главы, заместителе главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций цифровизации (СТО) ГТК;
          • директоре, заместителе директора, заместителе директора — начальнике управления, заместителе директора — начальнике отдела;
            • начальнике управления, заместителе начальника управления, заместителе начальника управления — начальнике отдела, начальнике отдела, заместителе начальника отдела, заведующем сектором департамента;
              • главном государственном инспекторе

                В Украине будут платить надбавки за знание английского языка: когда и кому07.03.25, 13:23 • 22645 просмотров

                Анна Мурашко

                Анна Мурашко

                политика
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