Правительство определило список должностей в органах ГНС и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком
Киев • УНН
Кабмин утвердил список должностей в ГНС и Таможенной службе, которые будут требовать знания английского языка. Требование вступит в силу через 4 года после окончания военного положения.
Кабинет министров Украины определил перечень должностей в органах Государственной налоговой службы и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Утвержден, в соответствии с ЗУ "О применении английского языка в Украине", перечень должностей в налоговых органах, кандидаты на замещение которых обязаны владеть английским языком, и перечень должностей в таможенных органах, кандидаты на замещение которых обязаны владеть английским языком, которые вступят в силу через 4 года с дня прекращения или отмены военного положения в Украине
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал перечень должностей в органах Государственной налоговой службы и Таможенной службы, которые должны владеть английским языком. В частности, что касается ГНС, речь идет о:
- главе, первом заместителе главы, заместителе главы, заместителе главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций цифровизации (CDTO) ГНС;
- директоре департамента, начальнике самостоятельного управления;
- заместителе директора, заместителе директора — начальнике управления, начальнике управления, заместителе начальника управления — начальнике отдела, начальнике отдела, заместителе начальника отдела, заведующем сектором, главном государственном инспекторе департамента по направлению международного сотрудничества.
Что касается ГТК, речь идет о:
- главе, первом заместителе главы, заместителе главы, заместителе главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций цифровизации (СТО) ГТК;
- директоре, заместителе директора, заместителе директора — начальнике управления, заместителе директора — начальнике отдела;
- начальнике управления, заместителе начальника управления, заместителе начальника управления — начальнике отдела, начальнике отдела, заместителе начальника отдела, заведующем сектором департамента;
- главном государственном инспекторе
В Украине будут платить надбавки за знание английского языка: когда и кому07.03.25, 13:23 • 22645 просмотров