Артем Лисогор

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26562 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на Луганщине: россияне усилили контроль для въезда на оккупированные территории и показательно отбирают квартиры

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На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.

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На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

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Даже российские власти опровергали фейк пропагандистов относительно вероятного удара по курской АЭС. Местный губернатор объяснил, что взрывы на Курщине - последствия работы РЭБ, который «подавил» неизвестный БПЛА.

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Правительство упрощает процесс выплат единовременного пособия семьям погибших и раненых военных: что изменится

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В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.

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Ситуация на Луганщине: людей без российского паспорта ограничивают в правах, в Северодонецке хотят узаконить "национализацию" квартир

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В Луганской области враг увеличил применение дронов, на оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га

На Луганщине оккупанты увеличили использование дронов, атакуя прифронтовые села. На оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га, пожарные "лнр" не справляются с ликвидацией возгораний.

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Кабмин перераспределил 1,9 млн гривен на обеспечение работников Минфина техническими средствами для доступа к интернету

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