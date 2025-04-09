Артем Лисогор

Кабмин утвердил механизм выплат денежной помощи пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий. Помощь рассчитана на тех, у кого пенсия меньше 3000 грн.
Кабмин разрешил мопедам и мотоциклам (без бокового прицепа) двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Это поможет уменьшить пробки и повысить безопасность движения.
Кабинет министров Украины ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Ее функции перешли к новосозданному Государственному агентству ПлейСити.
Кабмин утвердил положение о системе блокировки телерадиовещания из россии, беларуси, Приднестровья и оккупированных территорий Украины. Система будет блокировать сигналы наземного телевидения и FM-радио.
Кабмин запускает 1,5-летний проект с одноразовой помощью на обучение для детей защитников Украины в 2024/25 и 2025/26 учебных годах. Льготы получат определенные категории лиц.
Кабмин утвердил список должностей в ГНС и Таможенной службе, которые будут требовать знания английского языка. Требование вступит в силу через 4 года после окончания военного положения.
Правительство утвердило нового государственного секретаря Министерства стратегического промышленности и заместителя главы НСЗУ. Также временно назначен исполняющий обязанности заместителя главы Государственной налоговой службы.
Кабмин передал Министерству национального единства 150 млн грн на новую бюджетную программу. Средства будут направлены на поддержку украинцев за границей и содействие их возвращению в Украину.
Комитет ВР рекомендовал принять законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Документ предусматривает уточнение полномочий органов власти и принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий.
Правительство Украины одобрило законопроект для имплементации норм ЕС в сфере железнодорожного транспорта. Документ предусматривает новую модель рынка перевозок, равный доступ к инфраструктуре и европейские стандарты безопасности.
Оккупанты усилили таможенный контроль между рф и так называемой "лнр". В Луганске показательно передают боевикам 40 отобранных у украинцев квартир, увеличивая объемы "национализации" жилья.
В школах оккупированной Луганщины детям раздают буклеты с правилами общения с российскими военными. Оккупанты атаковали украинские позиции на Лиманском направлении, в Луганске планируют повысить цены на проезд.
На въезде в Северодонецк тщательно проверяют мужчин. В Лисичанске из-за отсутствия связи невозможно вызвать «скорую», а на Лиманском направлении ВСУ наносят потери врагу.
В оккупированном Хрустальном открыли класс с военной подготовкой для детей от 5-го класса. В Северодонецке критическая ситуация с медицинским обслуживанием - только два участковых врача на весь город.
Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.
Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта и сбрасывают бомбы с дронов на мирных жителей. В Перевальске местным отказывают в медицинской помощи, предоставляя ее только военным РФ.
На временно оккупированной Луганщине остро стоит вопрос утилизации мусора из-за отсутствия финансирования. россия хочет образовать там шесть новых свалок, куда будут свозить мусор в больших объемах.
Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.
Во временно оккупированном Луганске открыт профильный класс по военной подготовке для школьников. На Луганщине продолжаются обстрелы и пожары, уничтожено село Устиновка.
Даже российские власти опровергали фейк пропагандистов относительно вероятного удара по курской АЭС. Местный губернатор объяснил, что взрывы на Курщине - последствия работы РЭБ, который «подавил» неизвестный БПЛА.
В более чем 200 оккупированных городах и селах Луганской области нет ни одного продуктового магазина. По словам главы ОВА, даже в громадах, оккупированных с 2014 года, за 10 лет не улучшили инфраструктуру.
Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.
Кабмин согласовал порядок получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ. Каждое заведение получит 290,5 тыс. грн на модернизацию пищеблоков, подготовку к зиме и ремонт инженерных сетей.
Кабмин ликвидировал Государственное агентство резерва и создал Государственное агентство по управлению резервами Украины. Реформа предусматривает изменение подходов, разграничение понятий резервов и создание единого реестра.
В так называемой "лнр" ищут виновных в коррупционных схемах во время показательных ремонтов. В Северодонецке установка интернета стоит до 1 тыс. долларов. Продолжаются тяжелые бои вокруг Макеевки и Балки Журавки.
Кабмин обновил порядок назначения единовременной денежной помощи семьям погибших и раненых военных. Теперь заявление можно подать через ЦПАУ или онлайн, а решение будет принимать Минветеранов.
В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.
В так называемой "лнр" украинцев без паспортов рф вносят в реестр иностранцев, ограничивая их права с 2025 года. В Северодонецке оккупанты пытаются узаконить "национализацию" квартир, чьи владельцы не вернулись.
На Луганщине оккупанты увеличили использование дронов, атакуя прифронтовые села. На оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га, пожарные "лнр" не справляются с ликвидацией возгораний.
Правительство перераспределило 1,9 млн грн для обеспечения работников Минфина техническими средствами доступа к интернету. Средства выделены в пределах бюджетных назначений на 2024 год для бесперебойной работы министерства.