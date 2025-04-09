Артем Лисогор

Из-за бездействия деятелей так называемой "лнр" вблизи Антрацита выгорело село, в Северодонецке не работают лифты

В так называемой "лнр" не справились с пожарами, из-за этого село Христофоровка полностью выгорело. В Северодонецке после оккупации не работает ни один лифт, их ремонт ожидается не раньше, чем через несколько лет.