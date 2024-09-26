Кабмин согласовал порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ

Кабинет министров утвердил порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ учреждениями общего среднего образования на 2024/25 учебный год. 350 заведений получат по 290,5 тыс. гривен от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков, на подготовку к зиме, на ремонты инженерных сетей. Об этом Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня принимаем решение для помощи украинским школам, пострадавшим от войны. 350 заведений получат по 290,5 тыс. гривен от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков, на подготовку к зиме, на ремонты инженерных сетей - сказал Шмыгаль.

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Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, что Кабмин согласовал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по реализации совместного с ЮНИСЕФ проекта по предоставлению денежной помощи учреждениям общего среднего образования на 2024/25 учебный год.

Утвержден порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ заведениями общего среднего образования на 2024/25 учебный год. Предусмотрено, что размер помощи каждому заведению составляет 290 тыс. 500 гривен и предоставляется разово в течение 2024-2025 годов, кроме случаев, когда ЮНИСЕФ сообщил МОН о возможности предоставления дополнительной помощи - отметил Мельничук.

Напомним,

Киевская ОГА приобрела 42 школьных автобуса для перевозки детей. Сегодня передали последнюю партию 11 громадам области. Автобусы были закуплены по государственной программе «Сделано в Украине».