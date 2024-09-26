Кабмін погодив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл
Київ • УНН
Кабмін погодив порядок отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. Кожен заклад отримає 290,5 тис. грн на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонт інженерних мереж.
Кабінет міністрів затвердив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. 350 закладів отримають по 290,5 тис. гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, на підготовку до зими, на ремонти інженерних мереж. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Сьогодні ухвалюємо рішення для допомоги українським школам, які постраждали від війни. 350 закладів отримають по 290,5 тис. гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, на підготовку до зими, на ремонти інженерних мереж
Доповнення
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук зазначив, що Кабмін погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо реалізації спільного з ЮНІСЕФ проєкту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік.
Затверджено порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік. Передбачено, що розмір допомоги кожному закладу становить 290 тис. 500 гривень і надається разово протягом 2024-2025 років, крім випадків, коли ЮНІСЕФ повідомив МОН про можливість надання додаткової допомоги
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