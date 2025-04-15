Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.
Кабмін затвердив положення про Міністерство національної єдності України, яке замінило Мінреінтеграції. Нове відомство займатиметься об'єднанням українців по всьому світу та збереженням їхньої національної ідентичності.
Уряд виділив 260 млн грн на освітні ваучери для українців у 2023 році. Найпопулярнішими напрямками стали медсестринство, психологія та дошкільна освіта, а максимальна сума ваучера - 30 280 грн.
2935 українців подали заявки до кадрового резерву держслужбовців для роботи на звільнених територіях. Більшість кандидатів - чоловіки (56%), які хочуть працювати в Криму та на сході України.
В Україні діє програма іпотечного кредитування для ВПО зі ставкою 3% річних. Початковий внесок від 6%, термін до 30 років, об'єкт - житло не старше 50 років або реконструйоване не більше 35 років тому.
Кабмін погодив порядок отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. Кожен заклад отримає 290,5 тис. грн на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонт інженерних мереж.
Кабмін ухвалив постанову про автоматичну верифікацію даних призовників та військовозобов'язаних. Зміни стосуються обліку призовників, перевірки документів за кордоном та формування реєстру чоловіків 16-60 років.
Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для евакуації та надання гуманітарної допомоги жителям курської області.
Через закриття коридору на Сумщині, українці можуть виїхати з окупованих територій через пункт 'Мокрани — Доманове' на Волині. Там надається допомога, безкоштовне житло та фінансова підтримка.
На Волині відкрито гуманітарний коридор для виїзду з тимчасово окупованих територій. Українці можуть перетнути кордон через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" та отримати допомогу від волонтерів і місцевої влади.
Мінреінтеграції допомогло евакуювати 24-річну дівчину з інвалідністю з окупованої території Донецької області. Після смерті бабусі окупанти планували відправити її до інтернату в рф, але завдяки спільним зусиллям її повернули до матері.
Чоловіки 17-60 років та деякі категорії жінок повинні подавати військово-облікові документи при вступі до ВНЗ. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані стати на військовий облік за новим місцем перебування.
Мінреінтеграції створило цифровий реєстр для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права росією. Мета - документування злочинів для притягнення винних до відповідальності.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0107 UAH/USD, зміцнивши гривню на 3 копійки.
Кабінет Міністрів затвердив порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або вимушено переміщених внаслідок збройної агресії росії проти України.
Комітет ООН визнав примусове нав'язування рф громадянства жителям Криму та переміщення українських громадян до росії для відбування покарання порушенням прав людини.
Україна розглядає можливість запровадження обов'язкових навчальних курсів з міжнародного гуманітарного права в середніх школах та для державних службовців з метою підвищення обізнаності щодо захисту прав людини під час збройних конфліктів.
Державний реєстр санкцій містить дані про 10 085 фізичних та 7 125 юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи України.
Україна повернула 17-річну українську дівчину, незаконно депортовану росією.
5-річний хлопчик Максим, якого розлучили з батьками через російську окупацію в Запорізькій області, був благополучно повернутий батькам за сприяння Міністерства реінтеграції та Української мережі за права дитини.
Харківська область почала примусову евакуацію сімей з дітьми з 47 прифронтових населених пунктів поблизу російського кордону з міркувань безпеки.
В Україні можуть запровадити єдиний електронний реєстр для ведення особових справ учнів, які виїхали та навчаються за кордоном.
ВПО з інвалідністю отримають свої виплати заднім числом, починаючи з березня, навіть якщо їхні заяви будуть розглянуті в травні.
Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.
Гаряча лінія Міністерства реінтеграції, що складається з 36 операторів, які працюють цілодобово, опрацювала понад 850 тис. звернень від українців з середини 2012 року для вирішення кризових питань, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, включаючи оформлення статусу та виплат, а також виплати сім'ям військовополонених.
Ціни на нафту піднялися вище 85 доларів за барель для нафти марки Brent і близько 81 долара для WTI після того, як українські безпілотники пошкодили російські НПЗ.
У Львові відкрився освітній хаб з навчальними класами, житловими приміщеннями та рекреаційними зонами для молоді з територій, що постраждали від війни в Україні.
Комунальний заклад "Дім воїна" в Івано-Франківську розпочав проект "Помічник сім'ї захисника", метою якого є надання безкоштовної допомоги у проведенні дрібного побутового ремонту сім'ям військовослужбовців.
У Миколаївській області запрацювала мобільна аптека, яка забезпечить доступ до ліків, у тому числі за програмою "Доступні ліки", для мешканців п'яти прифронтових населених пунктів.
Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей. Зазначається, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.