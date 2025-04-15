Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131735 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124498 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125926 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124605 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127518 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191420 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.

Політика • 13 лютого, 20:32 • 24670 перегляди

Уряд затвердив положення про Міністерство єдності: що це означає для українців

Кабмін затвердив положення про Міністерство національної єдності України, яке замінило Мінреінтеграції. Нове відомство займатиметься об'єднанням українців по всьому світу та збереженням їхньої національної ідентичності.

Суспільство • 24 січня, 16:26 • 33878 перегляди

Українці отримали 22 тисячі ваучерів на навчання: які професії обирають найчастіше

Уряд виділив 260 млн грн на освітні ваучери для українців у 2023 році. Найпопулярнішими напрямками стали медсестринство, психологія та дошкільна освіта, а максимальна сума ваучера - 30 280 грн.

Суспільство • 20 листопада, 11:29 • 13514 перегляди

Понад 2,9 тис. українців готові працювати держслужбовцями на деокупованих територіях

2935 українців подали заявки до кадрового резерву держслужбовців для роботи на звільнених територіях. Більшість кандидатів - чоловіки (56%), які хочуть працювати в Криму та на сході України.

Суспільство • 12 листопада, 08:26 • 23974 перегляди

Доступна іпотека для переселенців: названо основні умови

В Україні діє програма іпотечного кредитування для ВПО зі ставкою 3% річних. Початковий внесок від 6%, термін до 30 років, об'єкт - житло не старше 50 років або реконструйоване не більше 35 років тому.

Суспільство • 19 жовтня, 16:58 • 30981 перегляди

Кабмін погодив порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл

Кабмін погодив порядок отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ для 350 шкіл. Кожен заклад отримає 290,5 тис. грн на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими та ремонт інженерних мереж.

Суспільство • 26 вересня, 16:52 • 35524 перегляди

Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку: що вони передбачають

Кабмін ухвалив постанову про автоматичну верифікацію даних призовників та військовозобов'язаних. Зміни стосуються обліку призовників, перевірки документів за кордоном та формування реєстру чоловіків 16-60 років.

Суспільство • 16 серпня, 10:01 • 109423 перегляди

Мінреінтеграції відкрило гарячу лінію для жителів курської області, які хочуть евакуюватися в Україну

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для евакуації та надання гуманітарної допомоги жителям курської області.

Суспільство • 14 серпня, 20:12 • 37116 перегляди

Для виїзду з ТОТ на підконтрольну територію України можна скористатись гуманітарним коридором на Волині

Через закриття коридору на Сумщині, українці можуть виїхати з окупованих територій через пункт 'Мокрани — Доманове' на Волині. Там надається допомога, безкоштовне житло та фінансова підтримка.

Суспільство • 11 серпня, 13:56 • 31383 перегляди

На Волині відкрили гумкоридор для виїзду з ТОТ на підконтрольну Україні територію

На Волині відкрито гуманітарний коридор для виїзду з тимчасово окупованих територій. Українці можуть перетнути кордон через пункт пропуску "Мокрани - Доманове" та отримати допомогу від волонтерів і місцевої влади.

Суспільство • 10 серпня, 23:06 • 107318 перегляди

З окупації повернули дівчину з інвалідністю: загарбники хотіли відправити її до інтернату в рф

Мінреінтеграції допомогло евакуювати 24-річну дівчину з інвалідністю з окупованої території Донецької області. Після смерті бабусі окупанти планували відправити її до інтернату в рф, але завдяки спільним зусиллям її повернули до матері.

Суспільство • 7 серпня, 06:39 • 22821 перегляди

У Мінреінтеграції пояснили, кому слід подавати військово-облікові документи при вступі до вишу

Чоловіки 17-60 років та деякі категорії жінок повинні подавати військово-облікові документи при вступі до ВНЗ. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані стати на військовий облік за новим місцем перебування.

Суспільство • 18 липня, 11:11 • 16596 перегляди

В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції створило цифровий реєстр для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права росією. Мета - документування злочинів для притягнення винних до відповідальності.

Війна • 18 липня, 07:33 • 36355 перегляди

Курс валют на 16 липня: долар незначно послабшав, а євро продовжує ріст

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0107 UAH/USD, зміцнивши гривню на 3 копійки.

Економіка • 16 липня, 06:12 • 17746 перегляди

Уряд затвердив порядок виявлення та повернення депортованих росією дітей

Кабінет Міністрів затвердив порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або вимушено переміщених внаслідок збройної агресії росії проти України.

Війна • 14 травня, 11:40 • 19018 перегляди

Комітет ООН визнав примусове нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини

Комітет ООН визнав примусове нав'язування рф громадянства жителям Криму та переміщення українських громадян до росії для відбування покарання порушенням прав людини.

Війна • 9 травня, 14:18 • 19246 перегляди

В школах України можуть запровадити новий предмет - міжнародне гуманітарне право

Україна розглядає можливість запровадження обов'язкових навчальних курсів з міжнародного гуманітарного права в середніх школах та для державних службовців з метою підвищення обізнаності щодо захисту прав людини під час збройних конфліктів.

Суспільство • 8 травня, 13:17 • 11566 перегляди

Понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб вже у державному реєстрі санкцій

Державний реєстр санкцій містить дані про 10 085 фізичних та 7 125 юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи України.

Війна • 1 травня, 09:45 • 22220 перегляди

Україна повернула із росії незаконно депортовану 17-річну дівчину

Україна повернула 17-річну українську дівчину, незаконно депортовану росією.

Суспільство • 19 квітня, 09:47 • 15563 перегляди

З окупації вивезли та повернули батькам 5-річного хлопчика - Мінреінтеграції

5-річний хлопчик Максим, якого розлучили з батьками через російську окупацію в Запорізькій області, був благополучно повернутий батькам за сприяння Міністерства реінтеграції та Української мережі за права дитини.

Суспільство • 16 квітня, 17:03 • 21782 перегляди

Розпочинаємо евакуацію вже зараз – Синєгубов про заходи переміщення родин з дітьми з прифронтових територій Харківщини

Харківська область почала примусову евакуацію сімей з дітьми з 47 прифронтових населених пунктів поблизу російського кордону з міркувань безпеки.

Суспільство • 12 квітня, 09:34 • 31855 перегляди

У Мінреінтеграції пропонують запровадити єдиний облік для українських учнів за кордоном

В Україні можуть запровадити єдиний електронний реєстр для ведення особових справ учнів, які виїхали та навчаються за кордоном.

Суспільство • 9 квітня, 16:47 • 102835 перегляди

Переселенці з інвалідністю отримають затримку виплат з березня, навіть якщо заяву оброблять у травні - Мінреінгеграції

ВПО з інвалідністю отримають свої виплати заднім числом, починаючи з березня, навіть якщо їхні заяви будуть розглянуті в травні.

Суспільство • 8 квітня, 10:25 • 25726 перегляди

У Мінреінтеграції попереджають: шахраї створюють фейкові посилання для отримання фінансової допомоги від ООН

Шахраї створюють фейкові посилання під виглядом фінансової допомоги від міжнародних донорів, таких як МОМ в Україні, спонукаючи людей вводити особисті та платіжні дані, що є шахрайською практикою.

Суспільство • 1 квітня, 15:46 • 23425 перегляди

Зв’язок між органами влади та внутрішньо переміщеними особами: понад 850 тисяч звернень з 2022 року опрацювала "гаряча лінія" Мінреінтеграції

Гаряча лінія Міністерства реінтеграції, що складається з 36 операторів, які працюють цілодобово, опрацювала понад 850 тис. звернень від українців з середини 2012 року для вирішення кризових питань, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, включаючи оформлення статусу та виплат, а також виплати сім'ям військовополонених.

Суспільство • 18 березня, 12:46 • 25010 перегляди

Ціни на нафту зростають після атак на російські НПЗ

Ціни на нафту піднялися вище 85 доларів за барель для нафти марки Brent і близько 81 долара для WTI після того, як українські безпілотники пошкодили російські НПЗ.

Війна • 18 березня, 02:00 • 120617 перегляди

У Львові відкрився освітній хаб для постраждалої від війни молоді

У Львові відкрився освітній хаб з навчальними класами, житловими приміщеннями та рекреаційними зонами для молоді з територій, що постраждали від війни в Україні.

Суспільство • 18 березня, 01:34 • 116050 перегляди

У Івано-Франківську запущено проєкт: ремонтна допомога родинам військовослужбовців

Комунальний заклад "Дім воїна" в Івано-Франківську розпочав проект "Помічник сім'ї захисника", метою якого є надання безкоштовної допомоги у проведенні дрібного побутового ремонту сім'ям військовослужбовців.

Суспільство • 17 березня, 21:56 • 31073 перегляди

На Миколаївщині з'явився перший мобільний аптечний пункт

У Миколаївській області запрацювала мобільна аптека, яка забезпечить доступ до ліків, у тому числі за програмою "Доступні ліки", для мешканців п'яти прифронтових населених пунктів.

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У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей. Зазначається, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Суспільство • 7 березня, 17:07 • 71264 перегляди