Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Зв’язок між органами влади та внутрішньо переміщеними особами: понад 850 тисяч звернень з 2022 року опрацювала "гаряча лінія" Мінреінтеграції

Гаряча лінія Міністерства реінтеграції, що складається з 36 операторів, які працюють цілодобово, опрацювала понад 850 тис. звернень від українців з середини 2012 року для вирішення кризових питань, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, включаючи оформлення статусу та виплат, а також виплати сім'ям військовополонених.