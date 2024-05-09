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Комітет ООН визнав примусове нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини

Комітет ООН визнав примусове нав’язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини

Київ • УНН

 • 19243 перегляди

Комітет ООН визнав примусове нав'язування рф громадянства жителям Криму та переміщення українських громадян до росії для відбування покарання порушенням прав людини.

Згідно з повідомленням Комітету ООН, примусове нав’язування російського громадянства жителям тимчасово окупованого Криму вважається дискримінацією за національною ознакою та порушує права людини. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише УНН.

Деталі

У звіті Комітету також сказано, що рф незаконно переміщує громадян України із Кримського півострова на свою територію для відбування покарання, що теж є порушенням прав людини.

Комітет ООН визнав, що рф дійсно порушила права людини відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, учасницею якого вона є. Зокрема:

  • Затримання рф українських громадян є свавільним, оскільки вони були засуджені за дії, вчинені до того, як рф поширила своє кримінальне законодавство на Крим.
  • Переведення громадян України до рф для відбування там покарання було незаконним.
  • Примусове надання російського громадянства також порушило права українських громадян і є дискримінацією за національною ознакою.

Такі злочинні діяння, вчинені державою-агресором на тимчасово окупованій території України, також є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права,

- йдеться у повідомленні.

МГП зокрема встановлює мінімальні стандарти прав людини під час війни та на окупованій території, які мають бути дотримані навіть у ситуаціях збройного насильства, коли частина прав людини об’єктивно не може бути забезпечена.

Мінреінтеграції спільно з Національним інформаційним бюро працюють над створенням електронної інформаційної системи порушень норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України.

Зазначається, що створення та наповнення відповідної інформаційної системи буде здійснюватися з метою подальшого реагування профільних міжнародних організацій на порушення МГП, що дасть змогу притягнути винних осіб до відповідальності.

Лубінець звинуватив Червоний Хрест у підіграванні російській агресії28.04.24, 07:07 • 61627 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
ministerstvo-z-pytan-reintehratsii-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
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