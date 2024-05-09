Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека

Согласно сообщению Комитета ООН, принудительное навязывание российского гражданства жителям временно оккупированного Крыма считается дискриминацией по национальному признаку и нарушает права человека. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пишет УНН.

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В отчете Комитета также сказано, что рф незаконно перемещает граждан Украины с Крымского полуострова на свою территорию для отбывания наказания, что тоже является нарушением прав человека.

Комитет ООН признал, что рф действительно нарушила права человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, участницей которого она является. В частности:

Задержание рф украинских граждан является произвольным, поскольку они были осуждены за действия, совершенные до того, как рф распространила свое уголовное законодательство на Крым.

Перевод граждан Украины в РФ для отбывания там наказания был незаконным.

Принудительное предоставление российского гражданства также нарушило права украинских граждан и является дискриминацией по национальному признаку.

Такие преступные деяния, совершенные государством-агрессором на временно оккупированной территории Украины, также являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, - говорится в сообщении.

МГП в частности устанавливает минимальные стандарты прав человека во время войны и на оккупированной территории, которые должны быть соблюдены даже в ситуациях вооруженного насилия, когда часть прав человека объективно не может быть обеспечена.

Минреинтеграции совместно с Национальным информационным бюро работают над созданием электронной информационной системы нарушений норм международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии против Украины.

Отмечается, что создание и наполнение соответствующей информационной системы будет осуществляться с целью дальнейшего реагирования профильных международных организаций на нарушения МГП, что позволит привлечь виновных лиц к ответственности.

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