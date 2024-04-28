Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил Международную Федерацию Красного Креста (МФКК) в том, что она «превратилась в адвоката российских преступников». Об этом чиновник написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что обращался в МФКК из-за заявлений работников российского отделения и связи его руководителя с российской "патриотической организацией". В МФКК заявили, что российской организации нет в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, однако "ни слова не сказано, что РЧХ действует на территории Крыма".

К тому же российский Красный Крест похитил в Крыму имущество национального Общества Красного Креста Украины, написал Лубинец и добавил, что украинская организация требует осудить эти действия. Вместе с тем омбудсмен заявил, что российский Красных Крест сотрудничал с лагерем Артек во временно оккупированном Крыму.

Также речь шла о том, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей. В то же время в выводах федерации пока говорится только о том, что "партнерство РЧХ с лагерем Артек требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец

Проверка показала, что "некоторые лица" из РЧХ сделали политические заявления, которые не соответствуют принципам организации. Лубинец пишет, что руководитель организации в РФ якобы "уже не причастен к политическим организациям", однако это не означает изменения его взглядов.

В то же время группа федераций, которая создана для проверки действий российского Красного Креста, в течение ближайших четырех месяцев предоставит свои выводы.

Такие действия считаю со стороны МФЧХ прямым подыгрыванием агрессии РФ. Международные организации не могут молчанием подыгрывать российской агрессии! Иначе они не помогают, а только вредят мировому правопорядку! Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец

Он также сообщил, что новый президент МФЧХ Кейт Форбсготова провести с ним встречу, и он планирует во время встречи поднять указанные вопросы.

МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения