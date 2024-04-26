На официальном сайте Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца появился материал по обвинениям в отношении российского Красного Креста. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По данным Лубинца Международная федерация общества Красного Креста после ряда обвинений в отношении российского КК провели проверку на достоверность и даже создали Группу надзора Правления для оценки, выявления и мониторинга и предоставления Российскому КК рекомендаций по корректировке действий. Более того - МФКК уже рекомендовал провести обучение принципам международного гуманитарного права для персонала и волонтеров местных отделений.

Также отмечается, что российского ЧХ нет в оккупированной восточной части Украины, а в деятельности российского представительства в Крыму обнаружили серьезные нарушения.

Проверка установила, что российского Красного Креста нет в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Относительно присутствия в Крыму и факта того, что он украл имущество у Украинского Общества - в материале нет ни одного упоминания. Однако вспомнили о лагере "Артек" - здесь они обещают "серьезно все пересмотреть. - сообщил Лубинец.

Среди прочего проверка показала, что некоторые лица российского Красного Креста делали политические заявления, которые не соответствуют принципам МККК.

Что касается Павла Савчука, подписавшего соглашение о сотрудничестве с детским лагерем "Артек", то его принадлежность к "Общероссийскому народному фронту", который в декабре 2023 года запустил сбор необходимых подписей для официальной регистрации главного террориста и военного преступника кандидатом на президентских выборах, сообщили, что он больше не является членом того же народного фронта. - сообщил украинский омудсман.

Отмечается, что наблюдательная группа Правления предоставит свои выводы в течение ближайших 4-х месяцев с регулярным обновлением Правления.

В свою очередь Лубинец отметил по меньшей мере три аспекта, которые Международная организация КВ должна учесть в проверке.

По моему убеждению, Группе следует также предоставить выводы по ряду других нарушений, которые совершил Российский Красный Крест. В частности, относительно: * сбора Российским Красным Крестом средств для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих; * похищения помещений, автомобилей, оргтехники у Украинского Красного Креста в Крыму; * поддержки кампании по мобилизации для войны в Украине. - перечислил Лубинец.

Лубинец также выразил надежду, что через 4 месяца организации хватит сил и смелости решительно отреагировать на очевидные нарушения Российского Красного Креста.