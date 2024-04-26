МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  80612 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108821 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111163 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106297 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73758 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74435 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152895 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167786 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172243 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151349 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  183515 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  324071 просмотра

МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца провела аудит и создала Наблюдательную группу Правления для оценки обвинений в адрес Российского Красного Креста в нарушениях, включая его отсутствие в оккупированных регионах Украины, кражу имущества Украинского Красного Креста в Крыму и политические заявления должностных лиц, противоречащие гуманитарным принципам.

Война •   •  2343 просмотра
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения

Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования

Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.

Технологии •   •  1920 просмотра
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования

"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову

В Днепре общественная организация семей погибших украинских военнослужащих требует демонтировать памятник советскому военачальнику Василию Маргелову и установить памятник бойцам 25-й воздушно-десантной бригады, которые погибли в войне с Россией.

Общество •   •  2334 просмотра
"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом дальнейшую военную помощь и шаги по усилению противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  3727 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

российские военные атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника-камикадзе возле Золотой Балки, ранив 44-летнего мужчину и 67-летнюю женщину, которые были госпитализированы.

Война •   •  3220 просмотра
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

Министерство социальной политики Украины стремится привести свою социальную политику в соответствие со стандартами ЕС, сосредоточившись на сокращении бедности, предоставлении инклюзивных услуг для преодоления кризисных ситуаций, поддержке занятости людей с инвалидностью и мероприятиях по активному старению, чтобы пожилые люди могли оставаться экономически и социально активными.

Экономика •   •  6431 просмотра
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

Украинское правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию фермерам до 25% стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной в рамках программы "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественных производителей, и ожидается, что этой государственной поддержкой воспользуются около 4 000 фермеров.

Экономика •   •  5760 просмотра
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

После длительного перерыва российские оккупанты поставили на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, суммарным залпом до 8 ракет "Калибр".

Война •   •  5941 просмотра
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.

политика •   •  6123 просмотра
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.

Война •   •  7003 просмотра
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины