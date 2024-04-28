Лубінець звинуватив Червоний Хрест у підіграванні російській агресії
Київ • УНН
Український омбудсмен Дмитро Лубінець звинувачує Міжнародну федерацію Червоного Хреста у підтримці російської агресії через неспроможність засудити дії Російського Червоного Хреста на окупованих українських територіях та його співпрацю з суб'єктами, що потрапили під санкції.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста (МФЧХ) в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців". Про це посадовець написав у Telegram, передає УНН.
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Він нагадав, що звертався до МФЧХ через заяви працівників російського відділення та зв’язок його керівника з російською "патріотичною організацією". У МФЧХ заявили, що російської організації немає в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, проте "жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму".
До того ж російський Червоний Хрест викрав у Криму майно національного Товариства Червоного Хреста України, написав Лубінець і додав, що українська організація вимагає засудити ці дії. Разом з тим омбудсмен заявив, що російський Червоних Хрест співпрацював з табором Артек у тимчасово окупованому Криму.
Також йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей. Водночас у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що "партнерство РЧХ з табором Артек вимагає серйозного перегляду". Ці слова виглядають жалюгідно
Перевірка показала, що "деякі особи" з РЧХ зробили політичні заяви, які не відповідають принципам організації. Лубінець пише, що керівник організації в РФ нібито "уже не причетний до політичних організацій", проте це не означає зміни його поглядів.
Водночас група федерацій, яка створена для перевірки дій російського Червоного Хреста, протягом найближчих чотирьох місяців надасть свої висновки.
Такі дії вважаю з боку МФЧХ прямим підіграванням агресії РФ. Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців
Він також повідомив, що нова президентка МФЧХ Кейт Форбсготова провести з ним зустріч, і він планує під час зустрічі порушити зазначені питання.
МКЧХ почав аудит діяльності російського Червоного Хреста, та виявив порушення26.04.24, 18:43 • 22314 переглядiв