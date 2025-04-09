Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий

Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.