Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий

Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.
Кабмин утвердил положение о Министерстве национального единства Украины, которое заменило Минреинтеграции. Новое ведомство будет заниматься объединением украинцев по всему миру и сохранением их национальной идентичности.
Правительство выделило 260 млн грн на образовательные ваучеры для украинцев в 2023 году. Самыми популярными направлениями стали медсестринство, психология и дошкольное образование, а максимальная сумма ваучера - 30 280 грн.
2935 украинцев подали заявки в кадровый резерв госслужащих для работы на освобожденных территориях. Большинство кандидатов - мужчины (56%), которые хотят работать в Крыму и на востоке Украины.
В Украине действует программа ипотечного кредитования для ВПЛ со ставкой 3% годовых. Первоначальный взнос от 6%, срок до 30 лет, объект - жилье не старше 50 лет или реконструированное не более 35 лет назад.
Кабмин согласовал порядок получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ. Каждое заведение получит 290,5 тыс. грн на модернизацию пищеблоков, подготовку к зиме и ремонт инженерных сетей.
Кабмин принял постановление об автоматической верификации данных призывников и военнообязанных. Изменения касаются учета призывников, проверки документов за рубежом и формирования реестра мужчин 16-60 лет.
Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для эвакуации и оказания гуманитарной помощи жителям курской области.
Из-за закрытия коридора на Сумщине, украинцы могут выехать с оккупированных территорий через пункт 'Мокраны - Доманово' на Волыни. Там оказывается помощь, бесплатное жилье и финансовая поддержка.
На Волыни открыт гуманитарный коридор для выезда с временно оккупированных территорий. Украинцы могут пересечь границу через пункт пропуска "Мокраны - Доманово" и получить помощь от волонтеров и местных властей.
Минреинтеграции помогло эвакуировать 24-летнюю девушку с инвалидностью с оккупированной территории Донецкой области. После смерти бабушки оккупанты планировали отправить ее в интернат в РФ, но благодаря совместным усилиям ее вернули к матери.
Мужчины 17-60 лет и некоторые категории женщин должны подавать военно-учетные документы при поступлении в ВУЗы. Внутренне перемещенные лица обязаны стать на воинский учет по новому месту пребывания.
Минреинтеграции создало цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права россией. Цель - документирование преступлений для привлечения виновных к ответственности.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0107 UAH/USD, укрепив гривну на 3 копейки.
Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.
Комитет ООН признал принудительное навязывание рф гражданства жителям Крыма и перемещение украинских граждан в россию для отбывания наказания нарушением прав человека.
Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.
Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.
Украина вернула 17-летнюю украинскую девушку, незаконно депортированную россией.
5-летний мальчик Максим, которого разлучили с родителями из-за российской оккупации в Запорожской области, был благополучно возвращен родителям при содействии Министерства реинтеграции и Украинской сети за права ребенка.
Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.
В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.
ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.
Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.
Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.
Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.
Во Львове открылся образовательный хаб с учебными классами, жилыми помещениями и рекреационными зонами для молодежи с территорий, пострадавших от войны в Украине.
Коммунальное учреждение "Дом воина" в Ивано-Франковске начал проект "Помощник семьи защитника", целью которого является предоставление бесплатной помощи в проведении мелкого бытового ремонта семьям военнослужащих.
В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.
Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.