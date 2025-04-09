Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26036 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 35764 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44427 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52037 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64606 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55357 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54907 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117555 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81322 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224620 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31636 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83695 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14653 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15216 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83947 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117555 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224621 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401944 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394486 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10371 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13879 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14850 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17976 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74672 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий

Новости по теме

Зеленский обсудил с премьером Испании разговор с Трампом и сотрудничество с ним

Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.

политика • 13 февраля, 20:32 • 24669 просмотра

Правительство утвердило положение о Министерстве единства: что это значит для украинцев

Кабмин утвердил положение о Министерстве национального единства Украины, которое заменило Минреинтеграции. Новое ведомство будет заниматься объединением украинцев по всему миру и сохранением их национальной идентичности.

Общество • 24 января, 16:26 • 33875 просмотра

Украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение: какие профессии выбирают чаще всего

Правительство выделило 260 млн грн на образовательные ваучеры для украинцев в 2023 году. Самыми популярными направлениями стали медсестринство, психология и дошкольное образование, а максимальная сумма ваучера - 30 280 грн.

Общество • 20 ноября, 11:29 • 13514 просмотра

Более 2,9 тыс. украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

2935 украинцев подали заявки в кадровый резерв госслужащих для работы на освобожденных территориях. Большинство кандидатов - мужчины (56%), которые хотят работать в Крыму и на востоке Украины.

Общество • 12 ноября, 08:26 • 23974 просмотра

Доступная ипотека для переселенцев: названы основные условия

В Украине действует программа ипотечного кредитования для ВПЛ со ставкой 3% годовых. Первоначальный взнос от 6%, срок до 30 лет, объект - жилье не старше 50 лет или реконструированное не более 35 лет назад.

Общество • 19 октября, 16:58 • 30981 просмотра

Кабмин согласовал порядок и условия получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ

Кабмин согласовал порядок получения денежной помощи от ЮНИСЕФ для 350 школ. Каждое заведение получит 290,5 тыс. грн на модернизацию пищеблоков, подготовку к зиме и ремонт инженерных сетей.

Общество • 26 сентября, 16:52 • 35524 просмотра

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Кабмин принял постановление об автоматической верификации данных призывников и военнообязанных. Изменения касаются учета призывников, проверки документов за рубежом и формирования реестра мужчин 16-60 лет.

Общество • 16 августа, 10:01 • 109423 просмотра

Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для эвакуации и оказания гуманитарной помощи жителям курской области.

Общество • 14 августа, 20:12 • 37116 просмотра

Для выезда с ВОТ на подконтрольную территорию Украины можно воспользоваться гуманитарным коридором на Волыни

Из-за закрытия коридора на Сумщине, украинцы могут выехать с оккупированных территорий через пункт 'Мокраны - Доманово' на Волыни. Там оказывается помощь, бесплатное жилье и финансовая поддержка.

Общество • 11 августа, 13:56 • 31383 просмотра

На Волыни открыли гумкоридор для выезда с ВОТ на подконтрольную Украине территорию

На Волыни открыт гуманитарный коридор для выезда с временно оккупированных территорий. Украинцы могут пересечь границу через пункт пропуска "Мокраны - Доманово" и получить помощь от волонтеров и местных властей.

Общество • 10 августа, 23:06 • 107317 просмотра

Из оккупации вернули девушку с инвалидностью: захватчики хотели отправить ее в интернат в рф

Минреинтеграции помогло эвакуировать 24-летнюю девушку с инвалидностью с оккупированной территории Донецкой области. После смерти бабушки оккупанты планировали отправить ее в интернат в РФ, но благодаря совместным усилиям ее вернули к матери.

Общество • 7 августа, 06:39 • 22821 просмотра

В Минреинтеграции объяснили, кому следует подавать военно-учетные документы при поступлении в вуз

Мужчины 17-60 лет и некоторые категории женщин должны подавать военно-учетные документы при поступлении в ВУЗы. Внутренне перемещенные лица обязаны стать на воинский учет по новому месту пребывания.

Общество • 18 июля, 11:11 • 16596 просмотра

В Украине запустили реестр нарушений международного гуманитарного права - Минреинтеграции

Минреинтеграции создало цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права россией. Цель - документирование преступлений для привлечения виновных к ответственности.

Война • 18 июля, 07:33 • 36355 просмотра

Курс валют на 16 июля: доллар незначительно ослаб, а евро продолжает рост

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0107 UAH/USD, укрепив гривну на 3 копейки.

Экономика • 16 июля, 06:12 • 17745 просмотра

Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей

Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война • 14 мая, 11:40 • 19018 просмотра

Комитет ООН признал принудительное навязывание российского гражданства жителям Крыма нарушением прав человека

Комитет ООН признал принудительное навязывание рф гражданства жителям Крыма и перемещение украинских граждан в россию для отбывания наказания нарушением прав человека.

Война • 9 мая, 14:18 • 19245 просмотра

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.

Общество • 8 мая, 13:17 • 11566 просмотра

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.

Война • 1 мая, 09:45 • 22220 просмотра

Украина вернула из России незаконно депортированную 17-летнюю девушку

Украина вернула 17-летнюю украинскую девушку, незаконно депортированную россией.

Общество • 19 апреля, 09:47 • 15563 просмотра

Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

5-летний мальчик Максим, которого разлучили с родителями из-за российской оккупации в Запорожской области, был благополучно возвращен родителям при содействии Министерства реинтеграции и Украинской сети за права ребенка.

Общество • 16 апреля, 17:03 • 21780 просмотра

Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.

Общество • 12 апреля, 09:34 • 31855 просмотра

В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом

В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.

Общество • 9 апреля, 16:47 • 102835 просмотра

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество • 8 апреля, 10:25 • 25725 просмотра

В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.

Общество • 1 апреля, 15:46 • 23425 просмотра

Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.

Общество • 18 марта, 12:46 • 25010 просмотра

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ

Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.

Война • 18 марта, 02:00 • 120617 просмотра

Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи

Во Львове открылся образовательный хаб с учебными классами, жилыми помещениями и рекреационными зонами для молодежи с территорий, пострадавших от войны в Украине.

Общество • 18 марта, 01:34 • 116048 просмотра

В Ивано-Франковске запущен проект: ремонтная помощь семьям военнослужащих

Коммунальное учреждение "Дом воина" в Ивано-Франковске начал проект "Помощник семьи защитника", целью которого является предоставление бесплатной помощи в проведении мелкого бытового ремонта семьям военнослужащих.

Общество • 17 марта, 21:56 • 31073 просмотра

На Николаевщине появился первый мобильный аптечный пункт

В Николаевской области заработала мобильная аптека, которая обеспечит доступ к лекарствам, в том числе по программе "Доступные лекарства", для жителей пяти прифронтовых населенных пунктов.

Здоровье • 8 марта, 13:09 • 22278 просмотра

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Общество • 7 марта, 17:07 • 71264 просмотра