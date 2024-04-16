Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

Из оккупированного Запорожья вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика Максима. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.

Минреинтеграции в сотрудничестве с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка" помогли вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию 5-летнего Максима. ... Наконец-то мальчик вернулся к родителям и находится в безопасности. В мае он будет отмечать свой шестой День рождения. - сообщили в Минреинтеграции.

Детали

В ведомстве рассказали, что когда началось полномасштабное российское вторжение, ребенок гостил у бабушки с дедушкой в Запорожской области. Их село попало в оккупацию, и родители не успели забрать ребенка.

Два года Максим жил без родителей. Из соображений безопасности мама с папой не решались ехать за ним на временно оккупированную территорию. Бабушка также боялась вывозить внука, ведь почти в каждом селе стояли многочисленные российские блокпосты.

В конце концов мама мальчика обратилась с проблемой на горячую линию Минреинтеграции 15-48. Представительница министерства Наталья Емец совместно с сокоординатором проекта "Путь домой" Анастасией Халиуловой разработали план действий и маршрут возвращения для ребенка.

Минреинтеграции благодарит нашего партнера - "Украинскую сеть за права ребенка" и всех, кто приобщался к этому делу. Благодаря совместным усилиям по состоянию на 16 апреля 2024 года в рамках проекта "Путь домой" на территорию свободной Украины возвращено 86 детей. - сообщили в ведомстве.

Напомним

В начале марта УНН писал, вернуться домой благодаря команде Save Ukraine смогли еще 10 украинских детей, которые оказались в оккупации после 24 февраля. Эти дети, после длительной разлуки, наконец обняли своих близких, и сейчас все семьи в безопасности