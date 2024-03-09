В Україну з ТОТ повернули 10 дітей
Київ • УНН
10 українських дітей, які опинилися на окупованих Росією територіях після 24 лютого, змогли повернутися додому і возз'єднатися зі своїми сім'ями завдяки зусиллям команди Save Ukraine.
10 українських дітей, які опинилися в окупації після 24 лютого, змогли повернутися додому завдяки команді Save Ukraine. Ці діти, після тривалої розлуки, нарешті обійняли своїх найближчих, і зараз усі сім'ї в безпеці. Про це повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine Микола Кулеба, передає УНН.
Деталі
Наприклад, Аліна залишилася вдома з татом після депортації її мами Марини російськими окупантами. Дівчинці довелося відвідувати російську школу, де їй примушували співати гімн Росії та носити російську шкільну форму. Хоча Аліна відмовилася писати листи російським військовим, викладачі загрожували заниженням оцінок.
Олексій, тато якого помер в окупації від хвороби серця, також згадує лише російські підручники, які замінили українські книги у школі. Навіть під час писання листів російським військовим не дозволялося відмовитися.
Тривалу розлуку в період бойових дій вижили 13-річний Орест і 11-річна Меланія, яких розділили з батьками. Батьки відвезли дітей на Лівобережжя до бабусі й дідуся, і майже 1,5 року вони не бачилися. Через постійний стрес у Меланії погіршився слух.
Save Ukraine вже врятувала 261 дитину з російської окупації.
Троє звільнених з рф та ТОТ дітей зустрілись з рідними - омбудсмен13.09.23, 09:21 • 225632 перегляди