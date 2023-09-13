Троє звільнених з рф та ТОТ дітей зустрілись з рідними - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україні вдалося повернути ще трьох дітей з тимчасово окупованих території та росії. Дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними.Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.
Цитата
“Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років”, - написав він у Telegram.
За словами омбудсмена, попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.
Доповнення
Організація Save Ukraine повернула ще 13 українських дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомив СЕО Save Ukraine Микола Кулеба.