Троє звільнених з рф та ТОТ дітей зустрілись з рідними - омбудсмен

Цитата

“Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років”, - написав він у Telegram.

За словами омбудсмена, попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів.

Доповнення

Організація Save Ukraine повернула ще 13 українських дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомив СЕО Save Ukraine Микола Кулеба.