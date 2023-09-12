Ще 13 українських дітей вдалося повернути з окупованих територій

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“Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11 рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Всього за результатами 11 рятувальних місій ми повернули в Україну 176 дітей”, - повідомив Кулеба.

Нагадаємо

Російські військові могли викрасти близько 200-300 тисяч українських дітей. Ця цифра не точна, оскільки велика частина території України досі перебуває під окупацією.